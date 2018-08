Eggens barnebarn klar for Brann

27 år gamle Christian Eggen Rismark er barnebarnet til Rosenborgs trenerlegende Nils Arne Eggen.

– Han har jo vært i Ranheim og hadde ambisjoner om å komme seg videre. Brann er et steg videre. Det kan ikke morfar legge seg opp i, sier Nils Arne Eggen til TV 2 Sporten etter overgangen.

Ranheim bekrefter på sine hjemmesider at er enighet mellom Ranheim og Brann om overgangen for stopperkjempen.

– Eggen Rismark går til serielederen, skriver klubben.

– Jeg gleder meg veldig

Trener Svein Maalen synes det er trist at spilleren forlater Ranheim.

– Christian har blitt gitt gode vekstvilkår og muligheter i Ranheim. Han har tatt alt med begge hender og hatt ei sterk utvikling. Fra 3.divisjon til Eliteserien på få år. En god historie. En ekte Ranheim-gutt hele bydelen er stolt av, en ekte Ranheim-gutt som når som helst er velkommen tilbake til klubben, forteller trener Svein Maalen om Eggen Rismark.

Videre opplyser klubben at Eggen Rismark har vært igjennom den medisinske sjekken med Brann og er enig om de personlige betingelsene.

Hovedpersonen selv, Christian Eggen Rismark, gleder seg til å ikle seg den røde Brann-drakten.

FORNØYD: Nils Arne Eggen er fornøyd med at barnebarnet gikk til Brann. Foto: Alley, Ned

– Jeg gleder meg veldig. Det er en stor klubb i norsk sammenheng med ambisjoner. Tror det er en god match for meg på nåværende tidspunkt, forteller Christian om overgangen til Brann.

– Håper fremdeles på Rosenborg-gull

Trenerlegenden Nils Arne Eggen medgir at han tidligere har snakket om karrierevalg med barnebarnet tidligere.

– Han har snakket med meg om det før. Hvis du har ambisjoner, da er det viktig å ta vare på de mulighetene man får, sier Nils Arne Eggen.

Til tross for at barnebarnet nå kan bidra til at Brann tar gullet foran Rosenborg, håper Eggen fortsatt at Rosenborg kan kapre gullet.

– Jeg har vært i Rosenborg i 60 år, så jeg håper fortsatt på Rosenborg. Men han (Eggen Rismark) håper nok på Brann-gull nå, sier Eggen i en humoristisk tone.

​Brann-trener Lars Arne Nilsen ser frem til at den 27-årige trønderen blir en del av hans mannskap. Og genene er det ingenting å si på.