– Det er deilig å komme hjem igjen. Jeg skal kjempe i lagmannsretten for å vinne tilbake passet mitt og identiteten min, sier Mahad Mahamud når han er tilbake på norsk jord igjen.

Mahad valgte å forlate Norge i oktober i fjor, da UNE på nytt avslo å gi ham statsborgerskapet tilbake, slik Mahads advokat Arild Humlen krevde på bakgrunn av at han framskaffet nye bevis i saken.

Planen til Mahad var å reise til Canada, men han strandet på Island, og søkte asyl der i stedet.

Islandske utlendingsmyndigheter avslo imidlertid søknaden, og mandag morgen varslet den islandske advokat Eva Dóra Kolbrúnardóttir Mahads norske advokat Arild Humlen om at Mahad var pågrepet for uttransport til Norge.

– Jeg ble arrestert uten varsel, havnet på glattcelle og fikk bare et glass vann og en brødskive iløpet av 18 timer, sier Mahad frustrert etter landing.

– Er du klar for å starte på nytt igjen i Norge?

– Ja, jeg er klar som et egg. Jeg er veldig lettet over å ha landet her på Gardermoen.

Roser til kjæresten

To politifolk fra Politiets utreisesenter på Gardermoen tok imot Mahad og fotfulgte ham til Oslo politidistrikts kontor på flyplassen. Der ble han sittende i avhør i rundt to timer.

– De foretok ransakelse, beslagla mobilen min og laptopen, og tok fingeravtrykk og dna-prøve av meg som om jeg var en kriminell, sier Mahad Mahamud.

Han bedyrer at han verken er kriminell eller har tenkt å bli det.

– Nei, jeg har alltid vært en lovlydig kar, som betalte skatt og ikke fant på noe tull.

Mahad fryktet at politiet ville arrestere ham ved ankomsten og i varetektsfengsle ham på Trandum, men tre timer etter ankomst var han tilbake i Oslo sentrum med 150 kroner i lomma.

– Hundre kroner skal jeg spise for, femti skal jeg kjøpe blomster til kjæresten for.

Han kommer ut av blomsterbutikken på Oslo Sentralstasjon med tre roser til sin norsksomaliske venninne.

– Det er tanken som teller, det ble lite, men det ble fint, sier han fornøyd.

Nye vitner i ankesak

Utlendingsnemda (UNE) fikk medhold i Oslo tingrett i fjor i påstanden om at Mahad Mahamud er fra Djibouti, og ikke Somalia, slik han selv forklarte da han kom til Norge som 14-åring.

Nå venter en ny runde om utlendingsmyndighetenes tilbakekall av Mahads norsk statsborgerskap. Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett 15. oktober, og varer i en uke.

Partene har ført opp ti vitner i ankesaken.

– Vi har jobbet en del opp mot sentralmyndighetene i Somalia og har fått vitnebekreftelse fra flere som kjente hans familie godt, og som nå har sagt seg villig til å komme til Norge og avgi forklaring, sier advokat Humlen.

Dette er et av flere nye bevis, sier han.

– Det er klart det er viktig hvis vi får personer til Norge som kjente hans familie, og som har førstehånds kjennskap til hvor Mahad og hans familie er fra, sier Humlen til TV 2.

Vil jobbe

Mahad stod fram og fortalte om sin skjebne til TV 2 første gang i januar i fjor, da livet hans falt i grus etter 17 år i Norge.

Først røk statsborgerskapet, deretter det nybygde huset i Nittedal og tilslutt arbeidstillatelsen, og dermed jobben som bioingeniør ved Ullevål sykehus.

– Det er veldig tungt å svelge å bli kalt for en løgner, uttalte Mahad til TV 2 etter at han tapte saken i Oslo tingrett.

Politiets Utlendingsenhet (PU) påstod i retten at Mahad har en bror i Djibouti, men har ikke klart å få bekreftet dette. Djiboutiske myndigheter avviser tvert i mot at han er deres borger.

Somaliske myndigheter har gjentatte ganger bekreftet at Mahad er fra Somalia, men UNE stoler ikke på somaliske dokumenter eller uttalelser fra landets toppledere.

Mahad mistet alle rettigheter etter at han ble fratatt statsborgerskapet, og er frustrert over at han ikke får lov til å jobbe mens han vener på en endelig dom.

– Jeg liker ikke at jeg bare blir satt på gata uten penger til å klare meg selv. Jeg vil leve, og ikke være en som ikke er god for noe, en som bare tigger, det vil jeg ikke være, sier han.