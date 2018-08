I april ble det klart at Helene Olafsen og Stian Blipp tar over «Senkveld» etter at Thomas Numme og Harald Rønneberg takket for seg.

En av de virkelig store «Senkveld»-suksessene har vært «Camp Senkveld», der kjente fjes har konkurrert mot hverandre i øvelser av ymse slag.

Innspillingen i gang

Denne tradisjonen viderefører Olafsen og Blipp, noe sistnevnte gleder seg veldig til.

– Å få være med i en «Senkveld»-konkurranse er det gøyeste jeg kan tenke meg og nå får vi arrangere den selv! Det blir så fett, sier en begeistret Stian Blipp.

Fra venstre: Jonas Kinge Bergland, Mads Hansen, Stian Blipp, Jan Thomas, Helene Olafsen og Hilde Lyrå. (FOTO: Helene Kjærgaard/TV 2

Konkurransen har fått tittelen «Hvem kan slå Mesternes mestere?», og innspillingen er i gang på Kragerø Resort.

Drømmer om revansj

Helene Olafsen kom på andreplass i «Mesternes mester» i 2017, og har drømt om revansj siden. Den muligheten får hun nå.

– «Senkveld»-laget skal gi Mesternes mestere den ultimate fighten! Her blir det blod, svette og latter, sier programleder Helene Olafsen.

Et lag bestående av idrettsutøvere og tidligere deltagere fra «Mesternes mester» på NRK skal nemlig konkurrere mot «Senkveld»-laget, bestående av Helene, Stian og et knippe kjendiser de har valgt å ta med seg.

– Det skal bli jækla godt å sette henne på plass og få tørket vekk det der smilet hennes, sier Frode Grodås til TV 2.

Grodås kom på 4. plass i «Mesternes mester» 2017, året da Helene Olafsen ble nummer to.

– Jeg har som nevnt en personlig grunn til å ville vinne, men vi skal vinne mot det laget uansett. Det et godt sammensatt lag, og vi tar det som en utfordring, men vinne skal vi, smiler den gamle keeperkjempen.

Fra venstre: Marco Elsafadi, Andreas Ygre Wiig, Frode Grodås, Tor Arne Hetland, Astrid Lødemel og Solveig Gulbrandsen. (FOTO: Helene Kjærgaard/TV 2

Andreas Ygre Wiig er også interessert i å reise den berømte kjerringa.

– Jeg kom på 5. plass i «Mesternes mester», som er den verste plassen av dem alle. Denne gangen skal vi vinne, slår han fast.

– Jeg ser at det andre laget har en del talent, men det mentale spiller en stor rolle her og der er vi best. Vi kan ikke tape, sier han til TV 2.

Premiere i september

Gjennom 14 konkurranser av ulik karakter vil «Senkveld»-laget teste om det i det hele tatt er mulig å slå Mesternes mestere i noe som helst.

Konkurransene blir fysisk og psykisk krevende, og vil foregå både til vanns, i luften og til lands.

«Senkveld med Helene og Stian» har premiere på TV 2 i september 2018