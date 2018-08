Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Nå er jeg skikkelig forundret. For noen uker siden la jeg ut min Passat GTE stasjonsvogn for salg. Den er godt utstyrt, "norsk" bil med to sett dekk – hvit med sort interiør.

Jeg la den omtrent midt på treet prismessig, sammenlignet med andre GTE-er. Men hørte ikke en lyd. Etter et par uker, senket jeg prisen. Fortsatt helt stille.

Så la jeg den under alle de andre. Bare for å sjekke. Da fikk jeg etter lang tid EN telefon – men bilen ble ikke solgt.

Etterpå har jeg hørt fra en kompis som også er i bruktmarkedet med en ladbar hybrid, at han også sliter. Hva kommer det av? Trodde "alle" skulle ha bil med stikkontakt nå, jeg...

Nå har jeg bestemt meg for å beholde den en stund til. Men har du noen forklaring på hva dette skyldes? Hilsen Petter

Dette bør du tenke på før du kjøper ladbar hybrid ​

Benny svarer:

Heisann! Jeg kan skjønne at du blir frustrert over å ikke få solgt bruktbilen din. Akkurat det vet jeg har vært tilfellet for mange i det siste.

I utgangspunktet skulle man jo tro at akkurat Passat GTE var en bil som skulle treffe bredt. Den er ladbar og har faktisk brukbar elektrisk rekkevidde, 218 hk gir et friskt fraspark, bagasjerommet er stort, baksetet er romslig og det er rikelig med utstyr. I tillegg kan den leveres med hengerfeste – og trekke opptil 1,6 tonn.

Jeg må derfor tilstå at jeg er litt forbauset over at den ikke går ganske greit å selge.

Derfor kan denne Volvoen bli et bruktbilkupp ​

Lett kaotisk

Hvis jeg skal spekulere i årsaken, tror jeg det må være den store usikkerheten i markedet. Én ting er dreiningen bort fra diesel - og til dels bensin. I tillegg har vi fokuset på nye avgifter, i forbindelse med innføringen av WLTP.

Det er høyst usikkert hvordan nybilprisene blir framover, og det påvirker også bruktmarkedet. Det er mange som vil selge bilen sin. Det ser vi på antall objekter på finn.no. Før fellesferien var det over 70.000 objekter til salgs! Det er mange.

Samtidig er det nok noen som har fått en liten "oppvåkning" av å eie en ladbar hybrid. Kanskje var det ikke like gunstig som de hadde tenkt. Det kreves jo et litt spesielt kjøremønster for å virkelig få hentet ut den positive effekten av disse bilene.

Det gjelder å kjøre korte turer, og lade ofte.

Som sagt: Passat GTE er en av bilene som har en solid elektrisk rekkevidde. Mange andre klarer jo knapt 15-20 kilometer, før en ofte stor bensinmotor kobles inn. Da går vinningen veldig fort opp i spinningen.

Denne får en nyhet som er perfekt for Norge ​

Annet marked

En annen forklaring, er nok at markedet de siste årene har begynt å snu ryggen til stasjonsvogner. Nå vil vi helst ha en SUV av en eller annen sort.

Litt høy bakkeklaring og firehjulsdrift er noe vi nordmenn omfavner. Og Passat GTE kan ikke tilby noen av delene. Tenk om Tiguan GTE hadde blitt en realitet. Det tror jeg kunne blitt Norges mest solgte bil.

I skrivende stund ligger det rundt 60 Passat GTE til salgs. Det betyr at utvalget er veldig bra. Da gjelder det å skille seg ut. Trekke fram det som gjør at akkurat din bil burde velges over de andre. Enten det er ekstra mye utstyr, noen kule felger, serviceavtale eller en skiboks.

Til slutt vil jeg bare minnne om at det å selge en bruktbil tar tid. Mer tid enn mange er forberedt på. Det gjelder å ha litt is i magen - og undersøke markedet skikkelig, før man legger ut annonsen. Verdien på bilen er det uansett kjøper som til slutt bestemmer.

Lykke til med salget!

Her får du ladbar hybrid til under 300.000 kroner ​

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

10 ting du trenger å vite om hjulskift

Se video: Dette blir spennende fra VW