På tampen av overgangsvinduet la Manchester United inn et bud på 250 millioner kroner og utløste utkjøpsklausulen for den 32 år gamle stopperkjempen Diego Godin, ifølge The Guardian.

Godin ble tilbudt en årslønn på rundt 90 millioner kroner i Manchester United.

Men overgangen stranden da landslagsspilleren for Uruguay gjorde det klart at han ikke ville til Old Trafford.

– Takket nei av personlige årsaker

Nå avslører Godin hvorfor han valgte å bli værende i Atlético Madrid.

STOPPERKJEMPE: Uruguays Diego Godin sa nei til Manchester United på overgangsvinduets siste dag. Foto: Kirill Kudryavtsev

– Jeg hadde tilbud, men jeg bestemte meg for å bli værende av personlige årsaker. Nå tenker jeg bare på finalen mot Real Madrid, sier Godin før onsdagens finale i den spanske supercupen, ifølge

Britiske medier har hevdet at Manchester United-manager José Mourinho ble rasende på Godins agent fordi han mente Premier League-klubben ble brukt for å sørge for en bedre kontrakt for stopperkjempen i Atlético Madrid.

– Jeg har ikke forlenget kontrakten

Godin på sin side avviser imidlertid at han har forlenget kontrakten på Wanda Metropolitano.

– Jeg har ikke forlenget kontrakten. Jeg så nyheten komme ut i media, men jeg aner ikke hvor det kom fra, slår han fast.

José Mourinho var som kjent desperat etter å sikre seg en ny midtstopper før overgangsvinduet stengte.

Både Bayern Münchens Jérôme Boateng og Leicester Citys Harry Maguire ble koblet til klubben, men heller ikke de endte opp på Old Trafford.