Se Crystal Palace-Liverpool på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo mandag fra klokken 20.30 ​

Alexander Sørloth har ennå ikke scoret i Premier League etter overgangen fra Midtjylland.

I serieåpningen mot Fulham startet spissen på benken, men fikk spille de siste ti minuttene av kampen.

– Han var litt irritert

Sørloth hadde et godt innhopp, og kunne fått målet sitt da han på nydelig vis flikket Cheikhou Kouyaté fri på overtid.

Den tidligere West Ham-spilleren kunne trillet ballen tilbake til en Sørloth på blank kasse, men prøvde i stedet lykken selv – uten hell.

Dermed må trønderen vente enda litt til på sitt første mål i engelsk fotball. Neste sjanse kan komme allerede mandag kveld i den TV 2 Premium-sendte kampen mot Liverpool.

TV 2s kommentator Kasper Wikestad var til stede på Craven Cottage og pratet med Sørloth etter kampslutt. I den nyeste episoden av TV 2s Premier League-podkast kan han fortelle at 22-åringen var litt irritert på sin nye lagkamerat Kouyaté etter kampen.

– Det forstår jeg veldig godt. De har ikke rukket å bli kompiser ennå, sier Brede Hangeland, som også fulgte sine to tidligere klubber fra kommentatorboksen.

Dette må Sørloth gjøre for å få spille

Hangeland mener likevel Sørloth vil få mange sjanser fremover til å score – gitt at han gjør som manager Roy Hodgson ønsker.

– Sørloth hadde et positivt innhopp, og det bekreftet Roy Hodgson etter kampen. Han var veldig fornøyd med ham. Samtidig sa Hodgson til meg at det han virkelig manglet i dette laget, den siste brikken i puslespillet, er at spissene gjør akkurat det de skal gjøre. Og i Hodgsons 4-4-2-lag er det å jobbe veldig tet sammen. Både når de ikke har ballen, og når de har ballen. Ofte kunne man se Benteke litt ute på kanten, og Zaha litt for langt ifra. De skal aldri være lenger enn ti meter fra hverandre.

– Det, kombinert med at Benteke ikke var mer enn okei, gjør at jeg tror Alexander Sørloth har en fair sjanse til å komme seg inn på laget. Han har alt som skal til. Han har fysikk, han har fart, ungdommelig pågangsmot, men han må jo score mål. Det er det han blir målt på. Hvis han begynner å score når han kommer inn, vil han snart starte kamper igjen for Palace, sier Hangeland.

Zaha forlenget

Tidligere i uken fikk Palace-fansen en opptur da lagets desiderte stjernespiller, Wilfried Zaha, signerte en ny femårskontrakt med klubben.

Hangeland spilte i sin tid med Zaha i nettopp Crystal Palace og mener 25-åringen har tatt store steg.

– For en maskin han har blitt. Han er en klassespiller. Slik som jeg ser det nå, så er han den viktigste enkeltspilleren for noe lag i Premier League, sier Hangeland​​.