– Sandberg-saken øker sjansen for et mistillitsforslag mot regjeringen

Per Sandbergs ferietur til Iran ble skjebnesvanger, og endte med at han så seg nødt til å gå av som fiskeriminister.

Politisk kommentator i Dagsavisen, Arne Strand, er ikke i tvil om at tilliten til statsministeren og regjeringen er svekket i lys av den siste tidens hendelser.

– Saken har vist at regjeringen ikke har tatt sikkerheten på det alvoret det fortjener, sier Strand.

– KrF tar dette veldig alvorlig

Strand mener saken om Per Sandberg kommer på toppen av Riksrevisjonens rapport, som slo fast at sikringen av sentrale bygg i Norge er altfor dårlig.

– Den svekkede tilliten til regjeringen når det gjelder sikkerhet og beredskap kan ha betydning for hvordan Stortinget reagerer når de går i gang med behandlingen av Riksrevisjonens rapport.

Kommentatoren tror det kan ende med at Stortinget fremmer mistillitsforslag mot hele regjeringen, og mener det heller ikke er usannsynlig at et slikt forslag kan få flertall. Han peker på at Knut Arild Hareide var leder for Stortingets 22. juli-komité, som kom med forslag til hvordan landets sikkerhet skulle ivaretas.

– KrF tar dette veldig alvorlig. Hvis de kommer til at regjeringen ikke har fulgt opp punktene i oppfølgingen av terrorangrepene 22. juli, ser jeg ikke bort fra at KrF vil stemme sammen med de rødgrønne for kraftig kritikk, og kanskje til og med for et mistillitsforslag, sier Strand.

Forventer dramatisk høst

Den politiske kommentatoren anslår omtrent 50 prosents sjanse for at det fremmes et mistillitsforslag mot regjeringen i løpet av høsten. Dersom det først blir fremmet et slikt forslag, tror han sjansen for at det får flertall også ligger på rundt 50 prosent.

– Dette er alvorlig for velgerne, ettersom bedre beredskap var en av hovedsakene da Solberg gikk til valg i 2013.

Strand forventer en spennende og dramatisk politisk høst. Med beredskapssaken som ligger og ulmer, og uten en samarbeidsavtale med KrF, mener Strand at regjeringen står svakt.

– Dette er nok den vanskeligste høsten Erna Solberg har opplevd. Regjeringen kan ikke ta for gitt at KrF vil støtte dem, så det blir spennende å se hva som skjer når statsbudsjettet kommer, sier Strand.

Blitt for absurd

Men det er ikke alle som er enige i at Sandberg-saken vil få noen stor betydning. Professor i statsvitenskap, Janne Haaland Matlary, kan så langt ikke se at saken har bydd på store problemer når det gjelder tilliten til statsminister Erna Solberg og hennes regjering.