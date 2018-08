– PST er ikke veldig bekymret for Sandbergs mobiltelefon

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Kallestad, Gorm

– Dette er ikke en sak vi er veldig bekymret for, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland om at Per Sandberg har tatt med mobiltelefonen til Iran og Kina.