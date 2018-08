Alfa Romeo er et bilmerke som er elsket av entusiastene og som har høy standing, til tross for svært vekslende salg.

Historien deres har vært en aldri så liten berg-og-dalbane, der nedturene ofte har vært større og dypere enn oppturene.

De siste årene har det endelig pekt oppover, etter mange år med røde tall og og et modellutvalg som har vært både aldrende og begrenset.

Familiebilen Giulia har fått god mottagelse og med SUV-en Stelvio er Alfa endelig representert i en bilklasse som vokser hurtig over hele verden.

Vært med siden 2008

Men fortsatt mangler de flere modeller for å kunne få skikkelig fart på salget. De skal komme, men det betyr også at andre må bort.

En av dem er småbilen Mito. Den skal forsvinne tidlig neste år, men i motsetning til det som er vanlig i bilbransjen, blir den faktisk ikke erstattet. Dermed går Alfa Romeo ut av denne klassen.

I likhet med flere andre biler fra Fiat Chrysler-konsernet har også Mito vært i salg uvanlig lenge. Den kom på markedet første gang tilbake i 2008 og bar preg av litt snarvei-tenking. Under skallet deler den nemlig veldig mye med Fiat Punto. Den var ikke noen spesielt påkostet konstruksjon og kritikerne mente at dette var å vanne ut Alfa-merkevaren for mye.

Særpreget interiør, her er du ikke i tvil om at du sitter i en Alfa.

To nye SUV-er

I starten solgte den likevel brukbart, men de siste årene har salgstallene vært sterkt dalende. Det hjelper helt klart ikke at Mito bare har blitt solgt med tre dører. Markedet for tredørs-biler har blitt stadig mindre i Europa.

Nå ligger to nye SUV-er i planene til Alfa, sammen med en sportsbil og en fireseters coupe. Målsetningen er å kunne konkurrere tettere mot de tyske premiummerkene, og hente ut større marginer per solgte bil enn tidligere.

Under 50.000 kroner

Det er en stund siden Mito forsvant ut fra modellutvalget til den norske Alfa Romeo-importøren. I skrivende stund finner vi drøyt 20 eksemplarer av denne bilen i bruktmarkedet.

Prisene starter på under 50.000 kroner, da typisk 2008/2009-modeller som gått endel over 100.000 kilometer.

Legger du på 20.000 kroner, er det mye å velge mellom – også av biler som ikke har rullet mer enn 70.000-80.000 kilometer. En god del av disse har nok gått som bil nummer to, med begrenset årlig kjørelengde.

Mito-salget har vært sterkt dalende de siste årene, så er da dette nå en godt voksen konstruksjon.

Ingen stor kjøreopplevelse

Dette er noe av det vi kan lese om Mito i Brooms bruktbilguide:

"Mito konkurrerer i Yaris/Polo-klassen og solgte brukbart i starten. Til tross for Fiat-røttene har Alfa klart å gi den brukbare doser særpreg. Designet er lekent og sporty, innvendig får du følelsen av å sitte i en bil som skiller seg litt fra konkurrentene.

Kjøremessig er dette imidlertid ingen stor opplevelse. Det skorter også på fleksibilitet og smarte løsninger som flere av konkurrentene kan skilte med – her virker det som om italienerne rett og slett tok litt lett på oppgaven.

