Det bekrefter både Rosenborg og Bodø/Glimt på sine hjemmesider.

Konradsen kom til Rosenborg i fjor sommer, men returnerer nå til klubben han kom fra.

Midtbanespilleren fikk med seg elleve kamper og to titler for Rosenborg.

Konradsen ble seriemester i 2017 og han spilte hele kampen da Rosenborg vant Mesterfinalen mot Lillestrøm.

Nå har han signert en treårskontrakt med Bodø/Glimt.

– Det føles godt å være tilbake. Jeg gleder meg veldig til å komme igang. Trene, spille og bidra på laget. Jeg dro fra Bodø/Glimt da jeg var halvskadet, og jeg fikk en dårlig avslutning, så jeg kjenner på at jeg har lyst til å få ut mitt potensial. Jeg vil spille godt, og se hvor bra jeg er og hvor bra jeg kan bli, sier Konradsen til Glimts hjemmeside.

Sportslig leder og trener i Glimt, Aasmund Bjørkan, forteller klubben er strålende fornøyd med å hente midtbanespilleren tilbake.

– For det første er vi kjempeglade for at Morten har lyst til å komme hjem til Bodø og oss i Glimt. Han er en ekte Glimtgutt og vi skal sammen med han arbeide hardt for at han skal nå sitt fulle potensiale og nå sine mål som fotballspiller, sier han til Glimts hjemmesider.