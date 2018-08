Politiet ble varslet om hendelsen klokken 21.52 tirsdag kveld.

– Vi fikk melding om at datteren på 18 ble knivstukket av sin mor, og søkte tilflukt hos en nabo. Hun er kritisk skadet, men utenfor livsfare, sier politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Han sier at jentas mor, som er i 50-årene, ble pågrepet for knivstikkingen kort tid etter at politiet kom til stedet.

– På adressen var også en kvinne i 80-årene. Hun er lettere skadd og er den pågrepnes mor, sier Sakrisvold.

Siktede innlagt på sykehus

Hendelsen fant sted på en privat adresse på Bergan på Nøtterøy.

18-åringen og siktede bor på adressen, i tillegg til andre personer i samme familie. Den skadde 80-åringen var på besøk. Det var kun de tre kvinnene i boligen da hendelsen fant sted. De involverte er alle norske statsborgere.

Den siktede kvinnen er innlagt på sykehus for vurdering av den psykiske tilstanden hennes. Hun er foreløpig ikke avhørt, men Sakrisvold sier at politiet vil avhøre henne så fort det lar seg gjøre.

– Når det likevel er slik at vi vil vurdere hennes psykiske tilstand, så er det jo åpenbart at dette kan ha noe med saken å gjøre, sier politiinspektøren til NTB.

Politiet har heller ikke avhørt siktedes mor eller datter, og vil derfor ikke si noe om hendelsesforløpet enda.

– De er det eneste som var på åstedet, og må derfor forklare foranledningen til knivstikkingen til oss, sier Sakrisvold til TV 2.

Pågående etterforskning

Politiet gjennomførte natt til onsdag åstedsundersøkelser på adressen der knivstikkingen fant sted. Området rundt åstedet var sperret av.

Politiet etterforsker nå saken, men er ikke kjent med noen tidligere voldshistorikk i familien.

– Det er en del av etterforskningen. Politiet er ikke kjent med noen av personene fra tidligere, sier Sakrisvold til TV 2.

Han vil foreløpig ikke kommentere noe rundt stikkvåpenet som ble brukt, annet enn at det dreier seg om en kniv.

(TV 2/NTB)