Faren til fornærmede ringte MFK-direktør med trussel: – Skulle komme på trening og knuse kneskålene til Molde-spilleren

09.50 gikk Molde-direktør Øystein Neerland i vitneboksen rettssaken mot den voldtektstiltalte Molde-spilleren.

Han innledet i utspørringen fra forsvarsadvokat Øystein Panzer Iversen med å fortelle at han har blitt kontaktet av en rekke aktører i saken, ikke bare politi og presse, men også fra kjente og ukjente.

Deriblant faren til den fornærmede jenta i saken.

– Jeg fikk en telefon fra vedkommende i fjor sommer. Han ønsket å prate med meg, og hadde klare meninger om hvordan vi hadde håndtert saken. At vi ikke hadde suspendert eller sagt opp spilleren. At vi hadde benyttet ham i kamper. Han var skuffet over vår håndtering av saken på det tidspunktet, og var inne på noe sånt som at dette var respektløst av klubben. Intensjonen slik jeg oppfattet det var å overbringe et budskap. Han var fotballinteressert, men jeg var klar på at vi ikke kunne dømme spilleren ut fra en anmeldelse, at rettsapparatet måtte dømme etter hvert, sa MFK-direktøren.

– Utover i samtalen ble han sint og aggressiv i stemmebruken. Han kalte spilleren for et udyr, og sa han skulle komme på trening og knuse kneskålen til spilleren. Han skulle sørge for at vi fikk helvete da spilte mot RBK og sa han kjente folk i Kjernen (supporterklubben til Rosenborg, journ.anm.). Vi skulle virkelig få kjenne på dette da vi møtte Rosenborg, forklarte Neerland.

Han sier samtalen varte forholdsvis lenge, og at han «forholdt seg rolig det meste av tiden».

– Jeg sa til ham at jeg hadde døtre selv, og kunne forestille meg hvor vanskelig det var for ham. Det var en samtale som varte veldig lenge, egentlig, sa MFK-direktøren.

Samtalen skjedde om sommeren, i forkant av kampen mot Rosenborg i august.

– Skjedde det noe spesielt i den kampen?

– De kom med bannere, tilrop, navnerop og det jeg vil kalle mobbing og trakassering, med offentliggjøring av navn.

– Var inntrykket at dette kom fra enkeltpersoner, eller at det var mer organisert?

– Det er vanskelig å si sånn sett. Supportergruppene er etter hvert bra koordinert. Jeg tør ikke ha noen skarp mening om det.

Neerland sa videre voldtektssaken ved flere anledninger har kommet i veien for en stor overgang for Molde-spilleren.

– Gode spillere som leverer i kamper, blir aktuelle for større lag. Vi har fått flere henvendelser fra større klubber i større land på spilleren, og har valgt å være åpen om situasjonen han har stått i det siste året. Det har medført at det ikke har blitt noen transaksjon, som det ellers kunne blitt.