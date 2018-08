Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei! Tenkte jeg skulle investere i en SUV i prisleie 500.000-600.000 kroner. Jeg trenger en sjuseter – og vil gjerne ha en bil med litt fart i. Så langt har jeg kommet fram til at det bør bli en av disse: Forrige generasjon BMW X5 4.8i, Mercedes GL 420 CDI eller Audi Q7 4.2 TDI.



Spørsmålet er hvilken du vil anbefale her. Kom også gjerne med innspill på hva slags utstyr som er viktig.​

PS: Jeg vil unngå høye verkstedutgifter – så hvilken av disse SUVene har minst feil? Mvh Herman

Benny svarer:

Heisann! Det får en si var et solid knippe med SUV-er. Dette synes jeg er flotte biler, alle sammen. Særlig gromt når vi snakker om disse motorene du trekker fram her.

Alle har sine styrker og svakheter.

Men for å svare på det siste spørsmålet først: Akkurat i denne generasjonen biler, er BMW X5 å anbefale. Den er faktisk en av de mest driftssikre bilene i klassen. Det er blant annet bekreftet i den store kvalitetsundersøkelsen til tyske Dekra. Og de gjør virkelig jobben sin grundig, så her er det mye data som ligger til grunn.

BMW X5 er klassens mest driftssikre bil – og den raskeste.

Hvorfor bensinmotor?

Men jeg tror du skal styre unna den store bensinmotoren. Nå vet jeg ikke hva minstekravet ditt er, med tanke på antall hestekrefter, men du ligger fint innenfor budsjettet til å skaffe deg en X5 40d.

Med denne får du 313 hk-varianten. Og selv om dieselbiler har trange kår for tiden, er det en langt mer riktig motor for denne bilen – enn en bensinslukende V8-er. Sprek også – med 0-100 km/t på 6,8 sekunder.

Faktisk kan du også få dagens generasjon X5 (som snart erstattes) om du bruker budsjettet opptil 600.000 kroner. Men da må du trolig nøye deg med 211 hk.

God plass

Er plass viktigere, ville jeg nok valgt en av de to andre. GL er en diger bil –der du også får med deg en god del bagasje, selv med alle setene i bruk.

GL er nok også hakket bedre på komfort, mens X5 er den du kan kjøre litt mer aktivt med.

Audi Q7 er romslig, den også, men ikke like gode å kjøre som hverken GL (mindre komfortabel) eller X5 (mindre sporty).

Q7 med den kraftige 4,2-liters dieselmotoren (V8 / 326 hk / 0-100 km/t: 6,4 sek.) er dessuten veldig sjelden å finne på bruktmarkedet i Norge. Q7 er jo også tilgjengelig med V12 dieselmotor – men da begynner det å bli litt galskap, spør du meg.

GL 420 CDI (V8 / 306 hk / 0-100 km/t 7,6 sek.) har tregest akselerasjon i dette selskapet, men byr på et veldig fint kraftoverskudd, den også.

Audi Q7 med V8-dieselmotor gir et solid fraspark. Her får du også mye plass og høy komfort.

Utstyr

På slike biler er utstyret viktig. De som er på jakt etter disse, vil helst ha så mye luksus og duppeditter som mulig. Men alt er ikke like viktig. DVD-skjermer til baksetet er liksom ikke det helt store, lenger. Nå bruker ungene lesebrett eller smarttelefoner i stedet. Utvidet skinnpakke er heller ikke noe folk flest bryr seg nevneverdig om.

Men stylingpakker (M for BMW, S-line for Audi og AMG for Mercedes) er som regel smart å få med seg. Det samme er radarstyrt cruisecontrol, panoramatak, webasto/motorvarmer, hengerfeste, nøkkelfri adgang, sports- eller komfortseter og navigasjon. Varme i rattet er også veldig kjekt.

Mitt svar:

Til slutt får jerg vel forsøke å komme med en konklusjon. Og den er slik:

Hvis gode kjøreegenskaper og høy driftssikkerhet er viktigst, ville jeg gått for X5. Rett og slett fordi det er en super bil å kjøre, har bra med plass og en driftssikker og god motor.

Hvis plass er det viktigste, hadde jeg valgt Mercedesen.

Men Q7 er en feiende flott bil, det også.

Og husk, uansett hvilken du velger: Vær NØYE når du sjekker bilene. Det er ikke gratis å få dem fikset hvis noe ryker.

Mercedes GL er størst og mest komfortabel av disse tre SUVene.

Velkommen – og lykke til!

