Kontordame ved ambassaden i Moskva. Hun hadde privat omgang med sovjetrussiske borgere og kjøpte blant annet ikoner. «I august 1967 ble hun forsøkt vervet som spion av KGB.» Dagen etter vervingsforsøket meldte hun fra til ambassaden om det inntrufne og reiste noe senere hjem til Norge etter anmodning fra ambassaden.

Kontordame ved ambassaden i Moskva. Hun hadde også privat omgang med sovjetrussiske borgere, blant annet med ovenfor nevnte, men hadde også egne bekjente. I forbindelse med innkjøp av ikoner ble kvinnen kjent med flere sovjetrussiske studenter, og etter anmodning hjalp hun et par av disse med «valutarubler». I et tilfelle ble et sovjetrussisk par tatt av myndighetene og kvinnens navn ble oppgitt. Kvinnens tidligere nevnte omgangsvenn fikk kjennskap til saken og ville angivelig sørge for at kvinnen ikke skulle få ubehageligheter. «Hun måtte imidlertid underskrive en tilståelse som ble forelagt henne. Hun meldte fra til sine foresatte om det inntrufne, og ble avløst i stillingen noe senere.»

Vaktassistent ved ambassaden i Moskva. I forbindelse med avslutningen av sin tjeneste ved ambassaden dro mannen på en feriereise til Samarkand og Svartehavet. «Ifølge de opplysninger han selv har gitt, ble han manøvrert inn i en situasjon som fra KGBs side helt klart hadde vervingsforsøk som siktemål.» Etter tilbakekomst til Moskva ble mannen straks sendt hjem til Norge.



Vaktassistent ved ambassaden i Moskva. Det oppsto et kjærlighetsforhold mellom ham og ambassadens sovjetiske kontordame. «I betraktning av alt personell som skal ha tjenstlig tilknytning til utenlandsk ambassadepersonell må være godkjent av et spesielt kontor som det er alminnelig kjent KGB fører tilsyn med, skapte også denne sak sikkerhetsmessige problemer for norske myndigheter.»

Spionsaken mot Ole Martin Høystad var «vel kjent og kan stå som et klassisk eksempel på hvordan KGB arbeider for å skaffe seg innpass om muligheter ved den norske ambassade i Moskva.»

Ambassadesekretær ved ambassaden i Moskva. Under sitt opphold i Moskva innledet han bekjentskap med to sovjetiske damer. «Under et ferieopphold i Riga traff han damene på ny og lot seg overtale til å overnatte på deres overnattingssted. Klokken 3 om natten trengte KGB seg inn til dem og tok avhør av ham. Han skrev under en tilståelse at han hadde forlatt sine identifikasjonspapirer på hotellet hvor han bodde.» Mannen rapporterte senere forholdet til sin ambassadør. Dette forhold sammen med en annen episode hvor han kom i klammeri med sovjetisk politi, resulterte i at han ble sendt hjem.

Kontordame i UD. Kvinnen vikarierte i noen måneder ved ambassaden i Moskva. «Ifølge rapport til UD fra tjenestemann ved ambassaden vanket hun i denne tid mye på byen, blant annet var hun hyppig gjest i baren i Hotel Intourist, populært kalt KGB-baren.» Hun knyttet i denne tiden et fast forhold til en finne ansatt av russerne i et arbeid av teknisk art. Denne finnen besøkte henne også senere i Oslo. Tross disse opplysningene ble kvinnen på nytt av UD sendt til Moskva for tjeneste ved ambassaden.

Ambassadeansatt i Praha. Mannen hadde ifølge en tsjekkisk avhopper deltatt i selskap i Praha med homoseksuell omgang mellom deltakerne og med skjult kamera i leiligheten. Under sin forklaring til POT noen år senere innrømmet mannen blant annet homoseksuell omgang, som på den tiden var straffbart i Tsjekkoslovakia. POT meddelte UD om saken og tross gjentatte purringer fikk man ingen reaksjon fra UD før departementet oversendte en kopi av et brev fra en ambassadør til UD. I brevet sa ambassadøren at mannen «nærmest definisjonsmessig er en sikkerhetsrisiko». Samme år fant forsvarssjefen det nødvendig å tilskrive utenriksminister John Lyng (H) om saken. «Skrivet ble sendt via forsvarsministeren. Såvidt Sikkerhetsstaben er kjent med resulterte ikke POTs og forsvarssjefens henvendelser i noe som helst.»

Høytstående diplomat av østeuropeisk herkomst. Av hensyn til vedkommende burde ikke han blitt ansatt ved en østblokkambassade, fordi hans familiebakgrunn gjorde ham sårbar for press.

Byråsjef i UD. Hans mentale helse hadde vært sviktende i de senere år, og etter at FO/S tidligere hadde anmodet UD om å treffe nødvendige sikkerhetsmessige forføyninger i denne sammenheng, fant sjefen for sikkerhetstjenesten det nødvendig i et notat til en ekspedisjonssjef i UD å uttale følgende om mannen som i mellomtiden var blitt forfremmet til byråsjef: «Jeg finner dessuten grunn til å understreke som min personlige oppfatning at det forhold at Utenriksdepartementet blant sitt personell har en person hvis mentale helse har sviktet, er ingen skandale. Derimot kan det forhold at departementet beholder ham i betrodd stilling, noe som innebærer en sikkerhetsmessig risiko, resultere i skandalisering.»

Ambassadeansatt i Øst-Europa. Hans ambassadør innberettet til UD at han fant det uforsvarlig å overlate legasjonen til mannen under ambassadørens feriefravær. En måned senere innberettet ambassadøren at han hadde snakket ut med vedkommende og at man var kommet til enighet om at mannen søkte avskjed fra utenrikstjenesten. Ambassadøren redegjorde for hvorfor han anså mannens dømmekraft og pålitelighet for tvilsom. Men samme år trakk mannen avskjedssøknaden tilbake. Noen år senere, i Beograd, innledet mannens hustru seksuell forbindelse med en representant for jugoslavisk etterretning. Det samme gjorde familiens barnepike. Mannen selv innledet et seksuelt forhold til en kvinnelig kunstner, som også arbeidet for jugoslavisk etterretning. Han begynte etterhvert å jobbe for østeuropeisk etterretning. Etter at han ble avhørt av POT, ble sakens dokumenter oversendt utenriksminister Halvard Lange (Ap). «I skrivet ble det pekt på XXs seksuelle utskeielser og holdningsløshet. Det ble samtidig forespurt om i hvilken utstrekning XX hadde orientert sine foresatte i UD om sin omgang med østeuropeiske diplomater under opphold i Norge. I svarskriv med vedlegg gis det fra UD uttrykk for at XX kun er å bebreide at han har omtalt sin tidligere sjef, ambassadøren, på en uheldig og krenkende måte. Det gis videre uttrykk for personlig overbevisning om at XX overfor sine kontakter aldri har begått noen bevisst indiskresjon.»

Ambassadør. Norges ambassadør til Finland ønsket å knytte til seg som tjenestefolk et polsk ektepar, angivelig av økonomiske hensyn. «Den sikkerhetsmessige risiko ved et slikt arrangement synes så åpenbar at det er forbausende en høytstående ansvarlig norsk tjenestemann vil innlate seg på det.»