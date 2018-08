Christine Hallquist skapte tirsdag historie da hun vant Demokratenes nominasjonsvalg i konkurranse med tre andre kandidater i den amerikanske delstaten Vermont. Det betyr at hun kan bli valgt til delstatens guvernør i mellomvalget i november.

The New York Times kaller valget en oppsiktsvekkende milepæl, selv i et valgår preget av mange kvinnelige og rekordmange lesbiske, homofile og transkjønnede kandidater.

I delstaten Minnesota endte Demokratenes nominasjonsvalg samme dag med at en somalisk-amerikansk kvinne ble nominert som kandidat til Kongressen. Hvis hun slår Republikanernes kandidat i høst, vil hun bli den første svarte kvinnen fra Minnesota i Representantenes hus.

I Minnesota nominerte dessuten Republikanerne nykommeren og Trump-støttespilleren Jeff Johnson til guvernørkandidat i stedet for den mer erfarne politikeren Tim Pawlenty. Pawlenty har sittet som guvernør i to perioder og har tidligere vært kritisk til Donald Trump.

I delstaten Wisconsin fikk republikaneren Scott Walker mulighet til å stille til gjenvalg som guvernør etter at han for få dager siden fikk presidentens støtte.

