Mohamed Elyounoussi fikk en drøy halvtime for Southampton mot Burnley forrige helg, og ble med det den fjerde nordmannen som fikk spilletid i Premier Leagues åpningshelg. Det har ikke skjedd på fem år.

«Moi» imponerte mange den lille stunden han fikk på banen, og kom også nær en scoring.

Kampen endte målløst, men 24-åringen sitter igjen med en god følelse i etterkant.

– Det var endelig en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg har drømt om dette lenge.

– Jeg fikk beskjed utover andreomgangen, og da tok det ti sekunder fra jeg startet å varme opp, til jeg kom inn. Det skjedde en skade på banen, så da måtte jeg hive meg rundt, sier han til TV 2.

– Jeg merket at det var god stemning på tribunen og høy intensitet på banen. Det var mitt første møte med Premier League, og jeg ble taklet ned. Det var som forventet det. Jeg synes absolutt at det var en godkjent debut fra min side.

Unggutten kjenner på kroppen at han nettopp har debutert i Premier League.

– Det var ikke avskrekkende, men Burnley er et svært fysisk lag, de trøkker til i duellene. Jeg fikk også en liten kjenning i låret ettersom jeg ikke fikk varmet opp skikkelig, men det skal ikke være noe alvorlig. Jeg håper på spilletid mot Everton også.

– Den lyseste situasjonen vi har hatt på ti år

Foruten Elyounoussi fikk også Stefan Johansen og Alexander Sørloth begge noen minutter for henholdsvis Fulham og Crystal Palace, mens Joshua King startet og spilte 90 minutter i Bournemouths seier over Cardiff.

​Det gir grunn for optimisme også for det norske landslaget, mener TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker.

– Den situasjonen vi har nå er den lyseste situasjonen vi har hatt på nesten ti år. Dette er unge spillere som er hentet av manageren som fremdeles har den jobben i klubben, altså spillere som det er grunn til å tro har tillit. Skal vi til et sluttspill så må vi ha profiler som er ute i store ligaer. Får vi tre, fire spillere som spiller fast i Premier League så vil det løfte det norske landslaget inn i EM 2020, tror jeg.

– Det er kult

Elyounoussi er enig med TV 2s ekspert.

– Premier League er det høyeste nivået man kan komme på, og det er her vi trenger spillere. Det norske landslaget trenger det. Vi har også flere nordmenn på akademinivå. Det er kult, og jeg regner med nordmenn der hjemme liker det også.

– Jo flere vi har på det høyeste nivået, jo bedre er det for det norske landslaget. Når det er sagt, så trenger vi at alle spiller kamper. Nå fikk alle spilletid i helgen, så det er bra. Vi er på rett vei, sier han til TV 2.

Han legger ikke skjul på at han har et personlig mål om å spille i et sluttspill for Norge.​

– Jeg føler at jeg har oppnådd ganske mye nå, og er veldig fornøyd med det, men samtidig føler jeg at jeg ikke er mett, og er veldig sulten. Jeg har som et mål å komme til et sluttspill med Norge. Det er på tide nå.​