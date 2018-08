Tidligere har overgangsvinduene i de store europeiske ligaene stengt på omtrent samme tid. I år valgte Premier League å stenge vinduet vesentlig tidligere enn sine rivaler.

Nå hevder Mirror at det kan bli endret allerede til neste sesong.

Flere klubber skal være misfornøyd med den tidlige stengingen, og de mener at medfører en stor ulempe for de engelske klubbene.

Selv om vinduet i England nå er stengt, kan fortsatt klubber fra Spania, Frankrike og Tyskland fortsatt kjøpe spillere fra Premier League.

Det betyr at for eksempel Paul Pogba kan komme til å forlate Manchester United, og uten at klubben har mulighet til å hente inn en erstatter.

PL-sjefene skal diskutere problemstillingen på et møte i neste måned. Men det må være en klubb som må foreslå en endring til det gamle systemet for at det skal kunne skje.

Om et forslag blir fremmet, vil man trenge at 14 av klubbene stemmer for forslaget.

Da Premier League-klubbene stemte for endringen i fjor, var det kun Manchester United, Manchester City, Swansea, Crystal Palace og Watford som stemte mot. Burnley stemte blankt.

Grunnen til at endringen ble innført denne sommeren var at flere klubber og managere klaget på at starten av sesongen ble kaotisk, ettersom flere overganger ble gjort etter at sesongen var i gang.