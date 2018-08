Arbeiderpartiet kommer ut som den store taperen i TV 2s kommunevalgmåling et drøyt år før valget.

Ifølge målingen ville partiet fått 23,5 prosents oppslutning, Det er en tilbakegang på hele 9,5 prosentpoeng fra forrige kommunevalg og ville vært historiens dårligste kommunevalg for Arbeiderpartiet.

Fallet blir ekstra bratt fordi Arbeiderpartiet for tre år siden med 33,0 gjorde sitt beste kommunevalg siden 1987.

– Ikke fornøyd

Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik er ikke fornøyd dersom tallene fra målingen viser seg å bli virkelighet.

– Men jeg er stolt over at vi har over de 200 flinke ordførerne vi har landet rundt som vi vil få gjenvalgt, sier Tajik til TV 2.

Ved forrige kommunevalg hadde Arbeiderpartiet det beste resultatet på 30 år, og Tajik mener lista dermed er lagt høyt. Partiet ønsker derimot ikke å sette seg noen konkrete tallmål for valget.

– Vi har ikke så god erfaring med det, men det som målingene viser akkurat nå kan vi ikke tillate oss å være fornøyd med, sier Tajik.

– Det handler jo om politikken. Vi er i stand til å prioritere politikk om eldreomsorg og lærenorm fordi vi ikke har en skattekuttpolitikk som Høyre og FRP har hatt gjennom de siste årene, sier Tajik.

Tar ingenting for gitt

For regjeringspartiet Høyre gikk kommunevalgmålingen derimot bedre. Høyre ligger an til et svært godt kommunevalg med 27,4 prosent, som er en fremgang på 4,2 prosentpoeng. Hvis valget ender med samme resultat, blir det det tredje beste kommunevalget for Høyre noensinne.

GODT AN: Hvis tallene fra kommunevalgmålingen får gjennomslag, ligger Høyre godt an. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Høyre har begynt den lange valgkampen, men Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner tar ingenting for gitt.

– Høyre står tradisjonelt sett veldig sterkt i lokalpolitikken. Vi har dyktige ordførere og dyktige ordførerkandidater. Høyre står veldig sterkt i noen av de mest aktuelle sakene i lokalvalgkamp som skole og kollektivtrafikk, sier Sanner.

Arbeiderpartiet vant kampen om prosentene ved forrige valg, men Sanner sier de nå ser en tendens til at det vil snu, blant annet ved at flere partier ønsker å samarbeide med Høyre.

– For vår del er det viktig at Høyre får makt og innflytelse slik at vi kan gjennomføre høyrepolitikk i flest mulig kommuner, sier Sanner.

– Har en jobb å gjøre

Et av partiene som må bestemme seg for hvilken samarbeidspartner de ønsker i fremtiden er KRF, og sammen med AP ligger partiet an til historiens dårligste kommunevalg. Målingen viser en oppslutning på 4,7 prosent.

– Vi har nok en jobb å gjøre for å komme opp til nivået ved forrige valg, som var 5.5 prosent. KRFs styrke er at vi har en veldig stor organisasjon og medlemsmasse, sier Hareide og legger til:

– Lokalt står vi sterkt rundt om i Norge, mye sterkere enn vi gjør nasjonalt.

Det mener han er en fordel når det nærmer seg kommunevalg. Partiet skal jobbe hver dag frem mot kommunevalget om et drøyt år.

– Politikken er det viktigste. Vi har sikret flere lærere, bedre pengepleieordning og i viktige verdispørsmål har vi en avgjørende betydning, sier Hareide.