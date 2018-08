Rettssaken mot den voldtektstiltalte Molde-spilleren fortsatte onsdag, med et kvinnelig vitne som var sammen med tiltalte både på vorspielet, på utestedet Rød og til slutt på nachspielet.

Hun kjente ikke fornærmede, men forklarte at hun hadde en del kontakt med Molde-spilleren.

Hun skammet seg over å ha dårlig hukommelse fra nachspielet på grunn av beruselse.

– Jeg har funnet det ubehagelig å bli koblet inn i denne saken, mest på grunn av angst for ikke å huske noe fra kvelden. Det var ubehagelig for meg personlig. Jeg skammet meg over hvor full jeg var blitt, forklarte hun.

Vitnet forklarte at hun hadde fått en høyst uventet melding av den tiltalte Molde-spilleren dagen etter nachspielet.

– Jeg fikk en melding fra ham der jeg følte han påsto at jeg og han hadde ligget sammen den natta. Det kom som et sjokk på meg. Jeg fikk angst, avsluttet dialogen og slettet ham. Jeg skjønte ikke hva han mente og ville ikke spekulere i det selv. Jeg hadde ikke hukommelse av den hendelsen. Det var veldig forvirrende.

– Har du fått vite i ettertid om han hadde hatt samleie med deg, eller om det var løgn? spurte aktor.

– Nei, jeg har ikke snakket med ham siden. Jeg har ikke lyst til å spekulere i det. Jeg har hatt vanskelig for å tro det skulle være tilfelle, at det kunne skje.

– Ser du noen grunn til at han skulle lyve om noe sånt?

– Ikke som jeg personlig skal forstå. Det blir spekulasjoner. Det første jeg tenkte var at han var full og hadde tatt feil. Etter hvert håpet jeg det var en kommunikasjonsfeil. Jeg skjønte ikke hvor det kom fra.

– Prøvde du å sjekke ut med andre venner på nachspielet?

– Nei, egentlig ikke. Jeg har prøvd å unngå temaet for egen del. Jeg sitter ikke med svaret. Bare han kan svare på hvorfor han har sagt det.

– Har du noen opplysninger om hun som anmeldte ham for voldtekt?

– Jeg har ikke noen hukommelse av at hun har vært der, og jeg husker heller ikke hvordan jeg kom meg derfra.

– Var det slik at du holdt på å bli venner med tiltalte rundt denne tiden?

– Vi hadde en kortvarig, useriøs flørt.

– Var det ting ved ham du reagerte på?

– Ja, jeg synes han til tider framsto som en usympatisk person. Til tider litt arrogant. Jeg vil ikke involvere meg med personer med slike egenskaper. Vi var ikke venner, vi var høflige med hverandre.

Forsvarsadvokat Øyvind Panzer Iversen overtok deretter utspørringen. Vitnet avkreftet at tiltalte var innpåsliten og klengete overfor henne på vorspielet og utestedet Rød.

– Har du vært redd for ham?

– Nei, svarte vitnet.

– Har han noen gang utsatt deg for uønsket seksuell oppmerksomhet?

– Nei.

Deretter kom vitnet med oppsiktsvekkende opplysninger, om at hun på sin arbeidsplass hadde blitt oppsøkt av fornærmedes søster, som hun først trodde var en vanlig kunde.

– «Jeg vet at du skal vitne», sa hun til meg. Jeg ble satt ut. «Jeg ber deg om å si sannheten». Så introduserte hun seg selv som søstera til den fornærmede. Det hadde jeg aldri visst før hun selv sa det. Så sier hun: «Det er søstera mi. Du kan bidra til å ødelegge et liv. Livet hennes er allerede ødelagt, så jeg ber deg om å si sannheten».

– «Hva mener du med det»? spurte jeg, «hvorfor skal jeg si noe annet enn sannheten?»

– «Fordi du ikke har vært oppriktig fram til nå», svarte hun. Så påstår hun videre at jeg har sagt at fornærmede frivillig ble med Molde-spilleren på rommet. Det hadde jeg aldri sagt, for jeg har aldri sett det. Så fortsetter hun med å si at hun ikke beskylder meg for noe.

– «Det er akkurat det du gjør», sa jeg til henne.

Vitnet valgte å sende mail til politiet om hendelsen, og har i etterkant vært inne og avgitt forklaring om søsterens innblanding.

– Jeg har valgt å anmelde henne, sa vitnet.