Onsdag formiddag meldte Bane Nor at alle togene i Oslo stod.

– Togleder har ikke kontakt med togene. Derfor har togene stoppet, sa medievakt ved Bane Nor, Dag Svinsås, til TV 2.

I NSBs mobilapp stod det at årsaken til togstansen var «feil på kommunikasjonssystemet mellom togene og togledersentralen».

– Hele Oslo-området er rammet. Vi har alle mannskaper i gang med å søke etter feilen, sa Svinsås.

Like før klokken halv ti meldte Bane Nor at feilen var utbedret.

– Da er togtrafikken i gang igjen i Oslo-området. Noen følgeforsinkelser og innstillinger kan oppstå, skriver Bane Nor på Twitter.