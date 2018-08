25. mars 2014 var dagen som skulle forandre Katie Stubblefields liv for alltid.

Den da 18 år gamle jenta hadde kroniske problemer med mage og tarm (gastrointestinal), og var nylig blitt operert.

Kjæresten hadde forlatt henne, og på toppen av det hele mistet Katies mor jobben som lærer på skolen hun gikk på.

Det var broren Robert som fant henne på badet i familiens hjem i Mississippi.

Skjøt seg i ansiktet med rifle

Katie hadde skutt seg selv i ansiktet med en rifle i et forsøk på selvmord.

Men 18-åringen overlevde.

I 2017 ble hun som 21-åring verdens yngste til å gjennomgå en ansiktstransplantasjon.

– Det var en eldre traumekirurg som sa til oss at det var den verste skaden han noen sinne hadde sett. Og at det eneste som ville gi henne et funksjonelt liv igjen var en ansiktstransplantasjon, sier Katies far Robb til CNN.

Donerte barnebarnets ansikt

Ansiktet ble operert og rekonstruert 22 ganger før hun i 2016 havnet på venteliste i påvente av donor.

14 måneder senere døde 31 år gamle Andrea Schneider av en overdose.

Schneiders bestemor bestemte seg for å donere barnebarnets ansikt til Katie, skriver Nathional Geographic, som også har Katie på forsiden i bladets septemberutgave.

En ansiktstransplantasjon innebærer å erstatte noen eller alle deler av en persons ansikt med donert vev – inkludert hud, bein, nerver og blodårer fra en avdød donor.

Opererte i 31 timer

4. mai 2017 ble Katie trillet inn på operasjonsrommet, hele tre år og 40 dager etter selvmordsforsøket. Et team bestående av elleve kirurger opererte Katie i 31 timer.

Skadene hennes var så omfattende at det også involverte transplantasjon av hodebunn, panne, øvre og nedre øyelokk, nese, kinn, overkjeve og halve underkjeve, tenner, muskler og hud. Hundre prosent av Katies ansiktsvev ble erstattet, skriver Cleveland Clinic som utførte operasjonen.

– Jeg er i stand til å berøre ansiktet mitt nå, og det føles fantastisk, sier hun til CNN.

Katie planlegger nå å ta nettstudier, og håper på en karriere der hun kan rådgi og motivere. Fremover vil hun øke bevisstheten om selvmord og selvmordsforebygging.