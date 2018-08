Ingen av nordmennene kom til scoringer. Heller ikke lagets svenske stjerne Zlatan Ibrahimovic, som står bokført med 15 scoringer så langt i sesongen, klarte å finne nettmaskene.

– På nivå med mine sønner

Etter kampen var Zlatan Ibrahimovic rasende.

– De siste tre kampene har vært veldig irriterende fordi vi burde ha vunnet alle tre. Om vi hadde tatt alle poengene som vi burde så hadde vi ligget på første eller andreplass på tabellen, sa Zlatan til pressen, ifølge Expressen.

Før han fortsatte sin tirade:

– Det som er så irriterende er at vi gjør enkle ting svært vanskelig for oss. Det skal ikke skje. Slike feil som vi gjør skjer når mine sønner trener. Det er på det nivået vi legger oss på, mente han.

Superstjernen kritiserte også lagets spillestil.

– Det hersker stor forvirring blant oss spillere på banen, mente han.

– Traff fuglene utenfor arenaen

Zlatan ristet også på hodet over at han selv sliter med å komme til målsjanser.

– De siste to kampene har jeg ikke hatt en klar målsjanse. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg forsøker å bevege meg for å komme til sjanser, men de eneste gangene jeg har kommet til målsjanser er ved frisparksituasjoner. Jeg har hatt fire frispark i de fire siste kampene. Ved to av dem traff jeg fugler utenfor arenaen, ett traff keeperens hånd og det fjerde satte jeg i tverliggeren. Det er de sjansene jeg har hatt, konkluderte han.

– Det er hva det er. Jeg prøver, men det vil seg ikke, sukket han.

Alle målene kom i annen omgang. Ashley Cole ga Galaxy ledelsen like før timen var spilt, mens Edgar Castillo utlignet kvarteret senere. Sebastian Lletget sendte LA på nytt i føringen etter 78 minutter, men Niki Jackson ville det annerledes og satte 2-2 åtte minutter før slutt.

Begge de norske spillerne spilte hele kampen.

