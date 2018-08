Trodde du verdens mest solgte bil kommer fra Volkswagen? Eller kanskje Toyota? Eller ett eller annet kinesisk bilmerke du aldri har hørt om?

Nei, ingen av disse er riktig. Verdens mest solgte bil så langt i 2018 er en pickup og kommer fra USA.

Ford F-Series har forlengst blitt en legende i bilmarkedet. Salget er skyhøyt på hjemmemarkedet, men ikke bare der.

Totalsalget på over en halv million eksemplarer så langt i år gjør at den også topper på verdensbasis. Det er ingen dårlig prestasjon av en diger arbeidshest av en bil.

F-Series selger suverent best hjemme i USA, men har også godt fotfeste i flere andre markeder.

Tok over etter Bobla

Tall fra analyseselskapet Jato viser at en annen ganske legendarisk bil tar andreplassen. Der finner vi nemlig Toyota Corolla/Auris. Søstermodellene har gått ut i 478.122 eksemplarer i årets første seks måneder.

Her hjemme forsvant forresten Corolla-navnet for noen år siden, og ble erstattet av Auris. Toyota veksler mellom å bruke de to navnene i ulike markeder.

Golf er verdens nest mest solgte bil så langt i år.

Tredjeplassen går til det som i mange år har vært Norges suverent mest solgte bil, nemlig Volkswagen Golf. I år har den riktignok blitt vippet ned fra tronen av Nissan Leaf her hjemme, men på verdensbasis er det svært godt fart på Golf-strømmen. 431.836 eksemparer er fasiten.

Da Golf i sin tid tok over etter den legendariske Bobla, var det mange som var skeptisk til om den ville klare å følge opp den suksessen. Men det har Golf forlengst gjort til skamme.

Mistet litt grepet i Europa

På plassen under finner vi en bil som tidligere har solgt ganske bra i Norge, men som nå sliter langt tyngre. Honda Civic selger imidlertid svært bra i mange andre markeder og tar dermed en sterk fjerdeplass i oversikten over verdens mest solgte biler.

412.664 nye Civicer har rullet ut så langt i år, det gjør at dette er en svært viktig modell for den japanske bilprodusenten som gradvis har mistet litt grepet på Europa-markedet de siste årene.

Honda Civic har blitt en litt glemt bil her hjemme, men på verdensbasis er salget høyt.

Mest solgte SUV

På femteplass er det klart for en ny japaner, en bil som samtidig er verdens mest solgte SUV så langt i år. Her finner vi nemlig Toyota RAV4.

Dette er en modell som har hatt suksess i flere generasjoner. Toyota var tidlig ute med folkelig og kompakt SUV. Etter hvert har den vokst seg større og stadig mer avansert.

395.816 eksemplarer så langt i år, det sier ikke lite om hvor godt dagens RAV4 har truffet markedet.

Verdens mest solgte SUV – den tittelen kan Toyota RAV4 smykke seg med.

Topp-10 listen Her er listen over de ti mest solgte bilene i verden i perioden januar–juli 2018, samt antall eksemplarer som ble solgt av modellen: 1. Ford F-Series: 534.827

2. Toyota Corolla/Auris: 478.122

3. Volkswagen Golf: 431.836

4. Honda Civic: 412.664

5. Toyota RAV4: 395.816

6. Nissan X-Trail: 392.489

7. Volkswagen Passat: 356.566

8. Honda CR-V: 339.081

9. Honda HR-V: 334.917

10. Chevrolet Silverado: 326.427

