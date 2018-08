Dette er hovedspørsmålet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) jobber med å avklare. Det andre er mer hypotetisk: Kunne den tidligere statsråden ha blitt utsatt for en fremmed etterretningstjeneste?

Dette er spørsmål PST undersøker. For selv om Per Sandberg har gått av som statsråd, så har ikke PST konkludert. Sikkerhetstjenesten undersøker fortsatt jobbtelefonen som den tidligere fiskeriministeren hadde med seg til Iran. En telefon han aldri burde ha tatt med seg til et land som driver aktiv etterretning mot Norge. Ikke bare det, de er faktisk ganske gode på det de driver med.

Derfor sier PST-sjefen i dag at det ikke er sikkert at de vil klare å finne ut om telefonen er blitt hacket eller ikke. Iransk etterretningstjeneste er sofistikert. Ifølge PST betyr det at en teknisk etterretningssoperasjon rettet mot en mobiltelefon neppe vil etterlate seg gjenfinnbare spor. Den samme telefonen tok den tidligere statsråden også med seg til Kina. De er mer avanserte enn iranerne.

At PST ikke kommer til å finne spor av iranere eller kinesere på Per Sandbergs telefon, betyr derfor ikke at telefonen ikke er hacket. Regjeringen håper nok på en klar og frikjennende konklusjon fra PST. En som kan fortelle at nasjonens interesser ikke har blitt kompromittert. Men hva om de ikke får det? Hva om hacking ikke kan utelukkes? Hvordan vil Stortinget og opposisjonen reagere på det?

Telefonen er en viktig del av PSTs undersøkelser. Men det er også en annen del som ikke er avsluttet, nemlig deres undersøkelser av Bahareh Letnes. Når det kommer alvorlige og grove påstander om norske statsråder og mulige iranske agenter så må sikkerhetstjenesten ta det seriøst. Har Bahareh Letnes bånd til det iranske regimet eller er hun utsatt for ondsinnede påstander?

TV 2-journalist Kadafi Zaman.

Derfor vil bakgrunnen hennes bli sjekket. Hva har hun gjort de siste årene? Hvem har hun hatt kontakt med? Dette er nødvendigvis ikke dramatisk. Dette er jobben til PST. Å sjekke ut om det er noe som skurrer. I likhet med telefonen er det interessant å se hva konklusjonen til PST blir om Bahareh Letnes. Jeg håper funnene vil bli delt med offentligheten. Uansett utfall.

Per Sandberg-saken er ikke et sirkus, selv om det kunne se slik ut i Arendal i går. Og selv om PST sier at dette ikke er den viktigste saken som de sysler med, så er den alvorlig nok til å bli tatt seriøst. Det er en sak hvor handlingene til en statsråd har ført til hans avgang. Derfor må det undersøkes om det han har gjort har eller kunne ha skadet Norge. Hvor mange sikkerhetsbriefer har Per Sandberg sagt nei til i sin periode som statsråd? Ble PST varslet da SMK den 8. juni fikk servert påstander om at fremmede makter hadde flyttet inn hos en norsk minister?

Listen over ubesvarte spørsmål blir stadig lengre. Det bør regjeringen gjøre noe med.