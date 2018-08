Den ikoniske serien Friends ble sendt fra 1994 til 2004, og ble uhyre populær blant TV-tittere verden over.

Til tross for at serien ble tatt av luften for 14 år siden, har den fortsatt en stor fanskare.

Én av seriens tittere har nå løst et av seriens store mysterier, ifølge Spareroom.

«Pivot!»

I sesong fem episode 16, kalt «The one with the cop» kjøper karakteren Ross en sofa, men nekter å betale for levering hjem.

Han, Rachel og Chandler bestemmer seg for å bære sofaen hjem og opp trappene til leiligheten. De støter derimot på problemer ettersom sofaen er for stor for å bæres opp trappa.

I scenen roper Ross «pivot» gjentatte ganger, som kan oversettes til å dreie sofaen. De andre karakterene blir irritert på Ross, men det viser seg nå at han hadde rett i å be dem dreie sofaen – om han bare hadde visst i hvilken vinkel.

Datakonsulent Caroline Zunckel har nå analysert den legendariske scenen, for å finne ut om sofaen faktisk kunne flyttes opp trappen.

Løste mysteriet

Hennes konklusjon er at Ross som har doktorgrad i paleontologi burde ha gjort matten før han tok med sofaen hjem, men at det faktisk er mulig å få møbelet opp i leiligheten.

– Ved å bruke Pythagoras teorem til de estimerte målingene av Ross sin sofa i vertikal stilling og dimensjoner av trappeoppgangen, var jeg i stand til å fastslå at det hadde vært mulig å få sofaen opp. Det er ganske enkelt, sier Zunckel.

Selv om det kan virke enkelt for en datakonsulent, er det ikke sikkert alle sjekker målene like godt før de kjøper en sofa. Se ligningen til Zunckel under:

Vinkel på vertikal tilt (T) = 44.15064 -11.94274xBT (Bredden på Trappeoppgangen) + 8.69119xBS (Bredden av Sofaen) + 3.65961xLS (Lengden på Sofaen).

I serien ender det derimot opp med at sofaen blir delt i to, og forsøkes levert tilbake til butikken.