Fotballspiller overlevde fall på 30 meter: – Det er et mirakel

– Vi kommer ikke til å gi opp håpet, vi har allerede reddet et titall mennesker fra ruinene. Vi kommer til å jobbe døgnet rundt til det siste offeret er hentet ut, sier Emanuele Giffi i brann- og redningsetaten.

Redningsmannskapene har gjennom natt til onsdag lett i området, som er opplyst med kraftige lyskastere, der rundt 40 biler og lastebiler dundret i bakken sammen med tonnevis av betong og armeringsjern.

Onsdag morgen bekreftet Italias innenriksdepartement til nyhetsbyrået ANSA at det offisielle tallet på omkomne har steget til 35. Tre av dem er barn på 8, 12 og 13 år. I tillegg er 16 personer skadd.

Opptil tolv mennesker er fortsatt savnet,

Uten en skramme

Samtidig som dødstallene stiger, begynner flere historier fra overlevende og vitner å komme frem i italienske medier.

Én av dem er fotballspilleren Davide Capello (34).

Målvaken, som står med tre U20-kamper for Italia, men som nå spiller for klubben Legino i de lavere divisjoner, forteller at han satt i bilen da veien plutselig smuldret opp under ham. Han styrtet ned rundt 30 meter sittende i bilen, ifølge ham selv.

– Det er et mirakel. Jeg falt kanskje 30 meter og så ble bilen sittende fast i ruinene. Jeg vet ikke hva som reddet meg. Bilen ble ødelagt, men jeg kunne gå ut til fots. Jeg har ikke en skramme. Den eneste smerten jeg kjenner er nålen i armen min, sier han, ifølge La Stampa.

Sky Italia skriver at fallet var på hele 80 meter, mens andre hevder 50 og 90.

Han beskriver sjokkopplevelsen som tatt ut fra en filmscene.

– Jeg så veien kollapse, og det var forferdelig skremmende. Jeg kan fortsatt ikke forstå hvordan bilen min ikke ble totalt knust. Jeg kom meg ut av bilen takket være noen mennesker på stedet. Det var som en apokalyptisk filmscene. Det regnet mye. Jeg vet ikke om lynet slo ned i broen, jeg så bare at veien ble ødelagt, sier Capello, som nå jobber som brannmann, ifølge nettstedet Libero.

Fotballspilleren forteller videre at han fikk ringt faren Franco og fortalt at han var okei, mens han fortsatt satt i bilen i ruinene.

Så veien rase i bakspeilet

La Repubblica har snakket med to andre lastebilsjåfører som overlevde tragedien.

– Jeg så broen rase sammen bak meg i bakspeilet. Jeg er mirakuløst levende, sier en lastebilsjåfør som akkurat kom seg over på «trygg grunn» til La Repubblica.