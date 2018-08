Real Madrid-kaptein Sergio Ramos snakket åpenhjertig på en pressekonferanse dagen før de regjerende Champions League-mesterne skal møte Sevilla i den europeiske supercupen.

Etter Champions League-finalen tidligere i år gikk Liverpools trener Jurgen Klopp ut og kritiserte Ramos for aktivt å skade engelskmennenes stjernespiller Mohamed Salah, som måtte forlate banen med en armskade 20 minutter ut i kampen.

Den meritterte forsvarspilleren fikk spørsmål om hva han syntes om kritikken fra Liverpool-treneren.

– Jeg vil ikke svare på spørsmålet, hans mening er hans mening. Jeg har gitt min versjon av saken, og jeg har ingen intensjon om å skade en spiller med vilje. Hans mening ikke viktig for meg, sa Ramos ifølge Marca.

– Det er ikke den første finalen han (Klopp) har tapt, han må bør passe sine egne saker. Noen av oss har vært involvert på et veldig høyt nivå i mange år. Jeg er ikke sikker på om han kan si det samme, fortsatte Ramos ifølge ESPN.

Stemte på Klopp

Samtidig avslørte 32-åringen at han også har respekt for den tyske treneren, og at han stemte på ham da kapteiner for europeiske klubber skulle velge hvem som var årets trener i den prestisjetunge turneringen.

– Når vi stemte på de beste trenerne i CL, stemte jeg på ham, sa Real-kapteinen.

– Ingen er større enn Real Madrid

Ramos fikk også spørsmål om hva han syntes om sin tidligere klubbkamerat Cristiano Ronaldos uttalelser om at han føler seg som en del av en familie i Juventus. Forsvarspilleren slår tilbake og sier at det også er en familieatmosfære på Estadio Santiago Bernabeu.

– Her har det alltid vært som en familie, så jeg vet ikke hva han snakker om. Vi har hatt mye suksess, noe som skyldes at vi er en familie, og han var en del av den familien.

Ronaldo forlot Real Madrid til fordel for Juventus tidligere i sommer etter ni år i den spanske hovedstadsklubben. Ramos innrømmer at tapet av superstjernen er negativt, men at klubben må fokusere på seg selv, og fortsette å jakte nye trofeer.

– Det er åpenbart en negativ når du mister en spiller som Cristiano Ronaldo, men i Real Madrids historie har mange kommet og gått. Ingen spillere er over Real Madrid, uansett hva som skjer vil vi fortsette å jakte nye trofeer. Det var hans valg å forlate oss, sier kapteinen.