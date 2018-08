Med et drøyt år igjen til kommunevalget har partiene startet den lange valgkampen.

Ap den store taperen

Dersom det var kommunevalg i dag ville Arbeiderpartiet bare fått 23,5 prosents oppslutning, Det er en tilbakegang på hele 9,5 prosentpoeng fra forrige kommunevalg og ville vært historiens dårligste kommunevalg for Arbeiderpartiet.

Fallet blir ekstra bratt fordi Arbeiderpartiet for tre år siden med 33,0 gjorde sitt beste kommunevalg siden 1987.



Samtidig øker oppslutningen for de andre partiene på venstresiden. SV ligger an til nær en dobling av oppslutning til 8,1 prosent (+4,0), mens Rødt ligger an til rekordvalg med 4,8 prosent (+ 2,8).

Senterpartiet vinneren

Den klareste vinneren på kommunevalgmålingen er Senterpartiet som går frem hele 5,1 prosentpoeng fra forrige kommunevalg. Med 13,6 prosent ligger Senterpartiet an til å kunne gjøre sitt beste kommunevalg noen sinne.

Også Høyre ligger an til et svært godt kommunevalg med 27,4 prosent. Det er en fremgang på 4,2 prosentpoeng fra forrige valg og ville vært det tredje beste kommunevalget i partiets historie.

Kan gå mot historisk nedtur

Langt verre er situasjonen for de andre regjeringspartiene et år før kommunevalget, Frp får bare 8,6 prosent (- 0,9), noe som ville vært det dårligste kommunevalget for partiet siden 1991.

Venstre ligger an til å gjøre sitt dårligste kommunevalg med en oppslutning på 3,3 prosent, en tilbakegang på 2,2 prosentpoeng. Også Kristelig Folkeparti ligger an til historiens dårligste kommunevalg med 4,7 prosent (- 0,7).

De Grønne får en oppslutning på 3,0 (- 1,2), mens andre partier og lokale lister får 3,0 (-1,6). Her er det oppgitt flere navngitte lokale lister som stilte til valg for fire år siden.

Stabile blokker

Kommunevalgbarometeret Kantar TNS har laget for TV 2 i august viser at stillingen mellom de nasjonale blokkene i politikken er forbausende lik valgresultatet for snart tre år siden.

Men forskyvningene innad, spesielt i rødgrønn blokk er betydelige, hvor Arbeiderpartiets stilling er kraftig redusert, mens det på borgerlig side er Høyre som er klart styrket.

Om målingen Kommunevalgbarometeret er laget av Kantar TNS for TV 2 med personlige intervjuer av 982 personer med stemmerett i tidsrommet 1. - 7. august. 75,1 prosent av de spurte oppga partipreferanse.

Feilmarginen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng. Det er de samme personene som er spurt om hva de ville stemme dersom det var kommunevalg i morgen som ble spurt om hva de ville stemme ved det ordinære stortingsbarometeret fra Kantar TNS i august.

​