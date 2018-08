Nylige avgått fiskeriminister Per Sandberg har fått sterk kritikk for å ha deltatt under feiring av den iranske nasjonaldagen, som markerer innføringen av en islamsk republikk i Iran i 1979, tidligere i år.

Under partilederdebatten i Arendal tirsdag kveld, ble Frp-lederen spurt om hun mente det var feil av Sandberg.

Jensen ville først ikke svare på spørsmålet og sa hun i dag var mest opptatt av å la Per Sandberg få snakke ut.

– Jeg går ikke og passer på hver enkelt statsråd, men jeg mener man må tenke seg om, uttalte Jensen.

Etter å ha blitt presset videre på spørsmålet av programlederen, fastslo Jensen til slutt at hun mener Sandberg ikke burde deltatt i feiringen.

– Selvfølgelig burde ikke en norsk statsråd feire Khomeinis inntog i Teheran, brøt Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum inn fra sidelinjen, til latter og applaus fra salen.

– Det er snakk om grove brudd



Statsminister Erna Solberg fikk spørsmål om hvorvidt det stemte at det ikke hadde kommet noen nye opplysninger om Sandberg-saken etter at Solberg sa hun fortsatt hadde tillit til fiskeriministeren.

– Vi var i en situasjon hvor det kom nye opplysninger, samtaler og utvikling i saken som gjorde at det var naturlig at han gikk av, svarte Solberg.

– Blant annet kom det fram at han også hadde hatt med seg arbeidstelefonen til Kina, altså brukt sikkerhetsreglene på flere områder. Det kom utvikling i en sak hvor vi hadde flere diskusjoner og gjorde en helhetsvurdering av om han fortsatt kunne fungere godt som statsråd. Det er snakk om grove brudd som er uakseptable, og det har jeg sagt fra dag én, men jeg har også sagt at alle kan gjøre menneskelige feil, fortsatte hun.

– Det er en helhet

Programleder Fredrik Solvang presset statsministeren til å fortelle hva som var den viktigste årsaken til at Sandberg måtte gå.

– Det går ikke an å plukke en enkelt årsak. Det er en helhet. Alle sikkerhetsvurderingene, vurderingen av om han var skikket, situasjonen han sto i, presset han var under, det er flere ting som går inn i en sånn vurdering. Han valgte å gå av frivillig, og det er en vurdering jeg var enig i, sa Solberg.

Hun sa også at hun visste før det kom fram i media at Sandberg hadde tatt en bevisst beslutning om å dra til Iran med arbeidstelefonen, og at det ikke var snakk om en glipp.

– Og han har selv sagt og erkjent at han gjorde en feilvurdering, sa Solberg.



NTB/TV 2