Grekerne vant 2-1 hjemme tirsdag og klarte 1-1 i Glasgow. AEK fikk en kjempeåpning tirsdag. Rodrigo Galo scoret allerede etter åtte minutter. Forsvarsspillet til Celtic var under enhver kritikk i forspillet.

Dermed ble den skotske storklubben satt under et knallhardt press nesten umiddelbart.

Like etter pause la Marko Livaja på til 2-0, og da lyste alarmen for fullt mot Celtic. Gjestene måtte fram for å score minst to mål.

Scott Sinclair headet inn 2-1 tolv minutter før slutt. Og med det var det full spenning i oppgjøret. Hadde Celtic utlignet til 2-2, ville avansementet vært sikret på bortemålsregelen.

Suspendert Ajer

Brendan Rodgers bommet for første gang på tre forsøk med å få Celtic til gruppespillet i Champions League. Nederlaget gjør også at spekulasjonene rundt hans framtid i klubben vil tilspisse seg.

Rodgers har vært misfornøyd med manglende innkjøp i sommer.

Ajer var ikke med til Aten. Han sonet utelukkelse etter gult kort i det første møtet mellom lagene. Celtics midtforsvar med Jack Hendry og Jozo Simunovic imponerte ikke.

Malmö-exit

Malmö FF og trener Uwe Rösler er også slått ut. Det ble 0-0 mot Vidi (Ungarn) tirsdag og 1-1 sammenlagt.

Det sendte ungarerne videre på bortemålsregelen.

