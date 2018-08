Den første kidnappingen skal ha skjedd onsdag 12. april i fjor. En mann i 20-årene ble ifølge politiet tvunget med i en Mercedes personbil ved 13-tiden på ettermiddagen. Episoden startet et sted på Østlandet.

Underveis på kjøreturen skal den påståtte kidnapperen, en 24 år gammel mann, ha slått offeret og truet med å kutte av ham fingre. Han skal også ha kommet med trusler om å forgripe seg på offerets søster.

Ved 18.30-tiden, fem og en halv time etter at kjøreturen skal ha startet, stoppet bilen utenfor en Meny-butikk på Vollebekk i Oslo. Der skal offeret ha blitt tvunget til å ta ut 25.000 kroner og overlevere pengene til gjerningsmannen.

Offeret slapp fri ved midnatt – etter 11 timer i fangenskap, men det stopper ikke der, ifølge politiet.

Kontaktet offerets mor

Fem dager etter den første frihetsberøvelsen skal 24-åringen ha kidnappet den unge mannen på nytt. Mandag 17. april skal han ha hentet offeret på Hamar og kjørt ham til en adresse på Øvre Romerike. Der skal han ha blitt utsatt for vold som pågikk i over ett døgn.

Ifølge tiltalen fikk moren til offeret en telefon fra kidnapperen. Hun skal ha fått beskjed om at sønnen ble holdt i fangenskap. Ifølge politiet ble det truet med at sønnen ville «miste en finger og senere flere kroppsdeler» dersom hun ikke betalte en en sum.

Moren gikk deretter hen og betalte 106.000 kroner til gjerningsmannen, bekrefter bistandsadvokaten til sønnen, Bjørn Aksel Henriksen.

Gruer seg

En 24 år gammel mann er nå tiltalt for kidnappingene. Han er kjent fra et kriminelt miljø på Romerike. Motivet bak episoden er foreløpig ikke kjent.

Statsadvokaten har tatt forbehold om å legge ned påstand om forvaring mot 24-åringen, noe som betyr at de mener at gjentakelsesfaren er stor.

Offeret gruer seg til å vitne i straffesaken som kommer opp for Øvre Romerike tingrett i september. Årsaken er frykt for represalier.

– Han synes det var ille at både moren og søsteren ble involvert. Han gleder seg ikke til å møte i retten, og han tror det blir en vemmelig opplevelse, sier bistandsadvokat Bjørn Aksel Henriksen.

24-åringen nekter straffskyld etter tiltalen, opplyser hans advokat, Petter Mandt til TV 2.

Petter Mandt forsvarer den tiltalte 24-åringen. Bildet er tatt i en tidligere straffesak. Foto: NTB Scanpix

Ranet mann hjemme

I samme straffesak er to andre menn tiltalt, en 29-åring og en 31-åring. Sammen med 24-åringen fra kidnappingssaken skal de tre ha tatt seg inn boligen til en mann og ranet ham. Hendelsen fant sted i juli i fjor.

Ranet beskrives som grovt fordi politiet mener å kunne bevise at det ble utøvd vold mot offeret. Han skal ha blitt slått gjentatte ganger med et balltre, han skal ha blitt truet med å få fingre kuttet av, og han skal ha blitt rispet i bakhodet med en kniv.

Offeret skal også ha blitt tvunget til å ringe familie og venner for å skaffe til veie 20.000 kroner. Til slutt tok de tre mennene med seg datautstyr verdt 90.000 kroner fra boligen, ifølge politiet.

Den 29-årige tiltalte skal ha tømt et pulverapparat i boligen, noe som medførte skader for cirka 400.000 kroner.

Forbehold om forvaring for to

29-åringen og 24-åringen, som politiet trolig vil be om forvaring for, er også tiltalt for andre forhold.

24-åringen må svare for vold mot en dørvakt ved et utested på Jessheim og trusler mot en kvinne. 29-åringen anklages for oppbevaring av narkotika, ulovlig bæring av våpen og vold mot en person.

Mens 24-åringen sier at han nekter straffskyld, har ikke TV 2 lyktes med å få en kommentar fra forsvarerne til 31-åringen og 29-åringen som er tiltalt for det grove hjemmeranet.

Alle tre har sittet varetektsfengslet siden i fjor sommer: 24-åringen i Ringerike fengsel, 29-åringen i Ullersmo fengsel og 31-åringen i Norgerhaven fengsel i Nederland.