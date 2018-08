Bloksberg ligger på Hankø i Oslofjorden, og ble kjøpt av daværende kronprins Olav i 1947. Da hadde han allerede feriert der siden før andre verdenskrig.

Prinsessens talsperson, Carina Cheelde Carlsen, bekrefter salgsplanene til VG.

– 70 millioner

Ifølge avisen er eiendommen vurdert til en verdi av 70 millioner kroner, men eiendomsmeklere mener det er en vanskelig eiendom å verdivurdere på grunn av sin særegne historie.

Prinsesse Märtha Louise arvet eiendommen i 2001, og fødte sågar sin datter Leah Isadora der i 2005.

– Dette er nok en avgjørelse som har sittet langt inne for prinsesse Märtha Louise. Dette var et kjært tilholdssted for kong Olav, og for prinsessen og hennes familie. Ett av hennes barn er jo til og med født der, sier TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland.

Skilsmisse

Prinsessen skilte seg fra sin ektemann Ari Behn i 2016, og hun beholdt både feriestedet på Hankø og huset i Lommedalen fordi eiendommene var hennes særeie.

– Hun har sikkert rådført seg med både sin far og sin bror. Men det vakre feriestedet er nok trolig blitt for stort og for dyrt å holde for henne, spesielt etter skilsmissen fra Ari Behn.

– Nå må jo parets tre døtre dele feriene mellom foreldrene - og Märtha synes nok stedet da blir unødvendig stort for henne alene, mener Totland.

Totland peker på at prinsessen kanskje ønsker et mindre feriested i nærheten av foreldrene på Tjøme, hvor hun selv tilbrakte mange ferier i barndommen.

Affeksjonsverdi

Bloksberg består av et hovedhus og gjestefløy, båthus og flytebrygge. I tillegg er det et skjermet svømmebasseng med eget badeanlegg utendørs på den store tomten.

– Det har naturligvis en stor økonomisk verdi, men med sin spesielle historie og tilknytning til kongefamilien gjennom tre generasjoner, har eiendommen naturlig nok også en stor affeksjonsverdi. Selv synes jeg det er litt vemodig at kong Olavs kjære gamle feriested nå forsvinner ut av kongefamilien, og håper vel kanskje at noen av gamlekongens etterkommere i Ferner-familien eller Lorentzen-familien nå vurderer å kjøpe stedet, sier Totland til TV 2.