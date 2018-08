Bedrageriene skal ha funnet sted sommeren og høsten 2016.

Ifølge politiet skal 26-åringen, som jobbet som innleid kunderådgiver i DNB, ha aktivert nettbankavtale og bestilt kodebrikker til flere kunder i DNB. Dette skjedde uten at de visste om dette.

I tillegg skal han ha endret enkelte kundeopplysninger hos en mannlig kunde. Deretter utstedte han seks bankkort bankkort i navnet til den nevnte kunden. Disse kortene skal han ha tatt kontroll på selv.

Tiltalte skal også ha bestilt kodebrikke og passord i navnet til en kvinnelig kunde. Da kodebrikken ble sendt i posten, fikk 26-åringen en medtiltalt til å hente ut den rekommanderte postforsendelsen i den uvitende kundens navn, ifølge tiltalen.

Han skal ha overført 980.200 kroner fra den kvinnelige kundens konto i DNB til en konto i en annen bank. Denne kontoen hadde 26-åringen kontroll på, mener politiet.

Tok ut 775.000 kroner

I løpet av høsten 2016 skal den innleide DNB-ansatte mannen ha fått innvilget kredittkort i tre mindre banker. Dette gjorde han ved å bruke personopplysningene til en kunde i DNB, mener politiet.

Ved ett tilfelle skal han ha forsøkt å ta opp et forbrukslån på 400.000 kroner hos Komplett Bank i en DNB-kundes navn, men denne lånesøknaden ble avslått.

Politiet mener også at 26-åringen og en annen mann urettmessig tappet DNB-kortene til en mannlig kunde for totalt 775.000 kroner ved å gjøre kontantuttak i en rekke butikker i Oslo. Uttakene skjedde i løpet av to dager i juli i 2016.

Statsadvokatene i Oslo har tiltalt den innleide DNB-ansatte 26-åringen sammen med fem andre personer. De øvrige er i hovedsak tiltalt for mindre alvorlige forhold, blant annet oppbevaring av andre personers identitetspapirer.

Ønsker ikke oppmerksomhet

Den DNB-ansatte nekter straffskyld etter tiltalen, opplyser mannens advokat, Petter Mandt. Den tiltalte sier at han ønsker minst mulig oppmerksomhet rundt saken.

– Ut over det har jeg ingen kommentar, sier Mandt til TV 2.

Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Vidar Korsberg, sier at de ser svært alvorlig på denne type økonomisk utroskap og svindel.

– Siden det nylig er tatt ut tiltale og denne saken vil bli behandlet i rettssystemet, ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, skriver Korsberg i en e-post til TV 2. .

Straffesaken kommer opp for Oslo tingrett i november. Det er satt av seks dager til hovedforhandlingen.