– Jeg spurte Per om det virkelig var mulig

Sandberg kommuniserte med iranske myndigheter gjennom hennes bror, sier Letnes.

– Vi informerte dem gjennom min bror om at de ville foreta et offisielt besøk som fiskeriminister i oktober.

Fiskeridepartementet aviser overfor TV 2 at det er foreligger planer om et offisielt besøk til Iran i oktober.

– Det har siden fiskeriministerens besøk til Iran i 2016 vært planer om et nytt besøk, men det foreligger ingen konkrete planer eller program for et slikt besøk, sier kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen i Nærings- og fiskeridepartementet til TV 2.

I ettertid sier Bahareh Letnes at det trolig ikke ville ha blitt noe av Sandbergs planer om et offisielt besøk i Iran i oktober, selv om han hadde fortsatt som fiskeriminister, på grunn av de amerikanske sanksjonene mot Iran.

President Donald Trump kunngjorde 8. mai i år at USA trakk seg fra atomavtalen og at sanksjonene skulle gjeninnføres. En rekke vestlige selskaper har siden trukket seg ut av Iran, i frykt for at også de skulle rammes av sanksjoner, og på grunn av betalingsproblemer i Iran.



Bahareh Letnes og Per Sandberg skal etter planen møte pressen i Arendal tirsdag kveld.

