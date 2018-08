13 hårnålssvinger opp fra fjorden i Luster, forbi flere flokker med beitende sauer og noen tomme hus, møter du et majestetisk og slitt bygg.

500 meter over havet står det gamle sanatoriet Harastølen. Over 20 år har gått siden bygningen sist var i drift, men nå kan det bli en slutt på forfallet.

– Harastølen skal gjøres om til et flott, unikt hotell. Vi vil ta vare på historien der oppe og utvikle stedet til en ny epoke, forteller Terje Svindland.

Han er prosjektleder og en av investorene i det ambisiøse prosjektet Harastølen hotell. Mange har tidligere forsøkt å gi plassen nytt liv, men alle ideer har foreløpig strandet.

Svindland tror hotellet blir en realitet.

– Vi nærmer oss fullfinansiering, så vi har kommet et stykke lenger enn det mange andre har gjort. Hvis all finansiering er på plass til høsten, kan vi gå i gang med arbeidet.

Mye arbeid

Fra utsiden er det langvarige forfallet tydelig fra første øyekast. En rekke vinduer er knust, veggen har store overfladiske sår og takstein mangler både her og der. Inne i huset må man være svært forsiktig hvor man trår, for det er fare både for å falle gjennom gulv eller få deler av taket i hodet. Med andre ord må hele bygget totalrenoveres, og debatten om riving har gått i flere år.

HÆRVERK. Noen av de mange knuste rutene i den gamle bygningen. Harastølen har vært utsatt for hærverk en rekke ganger de siste 20 årene. Foto: Erlend Vikene/TV 2

– Det hadde nok vært rimeligere å rive kontra å restaurere, men da får man ikke tatt vare på Harastølen og den kulturskatten bygget er, sier Sverre D. Ophaug, en av de andre investorene.

Bygningen har blitt grundig undersøkt, og bærende konstruksjoner er fortsatt gode nok. Kulturminnefondet har bevilget 3,8 millioner kroner for å redde det gamle bygget, og kommunen har satt av midler til å forbedre bilveien hvis prosjektet gjennomføres. Taubanen, som har vært nedlagt siden slutten av 1990-tallet, er foreløpig ikke inkludert i planene.

Investorene er optimistiske, og planlegger å åpne deler av Harastølen hotell allerede om to år.

– Da skal to etasjer være klare, og folk kan komme og nyte god mat, utsikt og overnatting, forteller Ophaug.

FREMTIDEN. Slik kan Harastølen bli når bygningen er ferdig renovert. Investorene påpeker at dette er en idéskisse, og at mye kan endre seg. Illustrasjon: Harastølen hotell

Fra sanatorium til asylmottak

Mursteinsbygningen på fjellet i Luster har stått der i over 100 år, og har blitt brukt til flere formål. Harastølen ble åpnet 2. november 1902 under navnet Lyster sanatorium. I flere tiår fungerte det isolerte stedet som tuberkulosehjem.



Hovedgrunnen til den spesielle plasseringen var både smittefaren og det gunstige klimaet høyt oppe inne i Lustrafjorden. I tillegg lå en av Norges første vannturbiner i området. På grunn av avstanden til bygden og frykt for å bli smittet, ble sanatoriet et ganske skjermet og lukket samfunn.

Da det ble funnet en kur mot tuberkulose etter andre verdenskrig, ble Harastølen omgjort til psykiatrisk sykehus. Bygningen beholdt denne funksjonen frem til 1991. Da sto en rekke hus ledige i nabobygden Gaupne, og det psykiatriske sykehuset ble flyttet dit.

HISTORIE. I kjellergangen står en gammel sykeseng. Bygget inneholder mange gjenstander fra den gangen Harastølen var i drift. Foto: Erlend Vikene/TV 2

Under borgerkrigen i Jugoslavia, fungerte Harastølen som asylmottak i et par år. Siden midten av 1990-tallet har både hovedbygningen og nabohusene stått tomme, og blitt utsatt for hærverk en rekke ganger. Bygningene eies i dag av kraftselskapet Tinfos på Notodden.

Næringssjefen i Luster kommune krysser fingrene for at de mange etasjene og rommene snart kan fylles med liv igjen.

– Det kan bli et bra tilskudd til turismen her i kommunen. Jeg tror at beliggenheten og historien kan gjøre at dette blir et bra konsept, sier Olav Grov.

Skrekkfilm og spøkelsejegere

Det årelange forfallet og den spesielle historien til Harastølen har lokket til seg mange spøkelsejegere. Mange har tatt seg inn i bygningen ulovlig, og i dag står det store gjerder og skilt rundt hele huset for å holde uvedkommende borte.

Også filmskapere har sett potensialet til det gamle sanatoriumsbygget. I 2015 spilte det en viktig rolle i den norske skrekkfilmen «Villmark 2». I filmen skal en gruppe kontraktsarbeidere undersøke bygningen før den skal rives, men så begynner det å skje ting.

Investorene er ikke redde for at spøkelsehistorier skal skremme bort gjestene i fremtiden.

– Bygget blir totalrenovert innvendig, så den spooky-faktoren tror jeg forsvinner når vi er ferdig, sier Ophaug.

Næringssjefen i Luster kommune mener hotellet bør spille på alle sider av historien til Harastølen.

– De må spille både på den helsemessige, men kanskje også den siste delen med forfall og spøkelsehistorier. Her ligger det muligheter for å utnytte det, sier Grov.

– Du har vært der mange ganger. Har du sett noen gjenferd?

– Nei, det har vært lite av det.