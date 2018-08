– Auraen hans er borte

​ ​Se Chelsea-Arsenal på TV 2 Premium og TV 2 Sumo lørdag klokken 18.30

Mens Chelsea og manager Maurizio Sarri fikk en kjempestart på sesongen med 3-0 seier mot Huddersfield, tapte Arsenal og Unai Emery 0-2 for Manchester City.

Lørdag kveld tar Chelsea imot Arsenal på Stamford Bridge. Det er en bane Arsenal har mange dårlige minner fra de siste årene.

Mange var overrasket over ansettelsen av Emery, og kritikerne ble ikke akkurat omvendt etter sesongåpningen på Emirates. Med et nytt tap i lørdagens kamp vil det garantert allerede begynne å bli stilt spørsmål ved hvorvidt manager Unai Emery er rett mann for Arsenal.

Svenske Johanna Frändén er gjest i lørdagens Premier League-sending. Hun er journalist i Aftonbladet, og er også fotballekspert for SVT.

PARIS: Johanna Frändén har bodd i Paris siden 2013. FOTO: Pressefoto SVT.

I 2013 flyttet hun til Paris for å dekke Zlatan Ibrahimovic for avisen. Hun har blitt værende i den franske hovedstaden etter at Ibrahimovic byttet beite, og har dermed fulgt Unai Emery og Paris Saint-Germain tett de siste årene.

Mener Emery mangler autoritet

Frändén innrømmer overfor TV 2 at hun er svært skeptisk til om Emery vil lykkes i Arsenal.

– Han er veldig sympatisk, og lett å ha med å gjøre. Men for å være helt ærlig, så var jeg overrasket over at de ansatte ham. Han slår meg egentlig som ganske lik Arsène Wenger som type. Han gir litt samme inntrykk, og er litt gammeldags på mange måter. Jeg har ingen forventninger til at han vil lykkes med en gang.

– Det største problemet hans, slik jeg ser det, er hans manglende autoritet. Han er ingen klassisk vinnertype, til tross for at han har vunnet tre Europaliga-titler. Han er veldig metodisk i sin tilnærming til fotball og trenger å få tillit over tid.

– Minner om Villas-Boas

Den spanske treneren har etter hvert opparbeidet seg en imponerende CV, og kommer til Arsenal fra to år i sjefsstolen i Paris Saint-Germain. Likevel mener Frändén at han er noe av en dalende stjerne, og at tiden i PSG skadet ryktet hans.

– Han ble hentet til PSG fordi de ønsket en som kunne vise til suksess i Europa. Jeg stusset litt over den ansettelsen også, fordi Europaligaen er noe helt annet enn Mesterligaen. Han hadde ikke håndtert de store egoene før. Jeg tror personlig at det ikke var noen god match. PSG-spillerne hadde trengt en autoritær trener med lang erfaring, som ikke tviler og som setter ned foten.