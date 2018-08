Real Madrid har bestemt seg for å låne ut Martin Ødegaard denne sesongen. Det bekrefter agent Bjørn Tore Kvarme i en tekstmelding til Nettavisen.

– Situasjonen rundt Martin er at vi ble enige med Real Madrid i går om at han bør spille i en annen klubb kommende sesong. Han ble derfor ikke tatt ut i troppen til morgendagens kamp, skriver Kvarme til avisen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket over at det spanske storlaget vil låne ute den norske spilleren.

– Nå blir det spennende å se hvor han ender opp. Ødegaard burde ha ambisjoner om å dra til en klubb på et høyere nivå enn Heerenveen. Det viktigste for ham er å spille regelmessig fotball på et høyt nivå, sier Mathisen.

Utelatt fra kamptroppen

Ødegaard ble som eneste spiller i A-stallen til Real Madrid utelatt fra kamptroppen før møtet med Atlético Madrid i den spanske supercupen.

Det satte fyr på spekulasjonene rundt et utlån.

– Vi vurderer nå ulike alternativer, og en løsning nærmer seg, skriver Kvarme.

Det er enda ikke kjent hvilke klubber som er aktuelle.

– Forventningene er justert

Ødegaard ble en stor snakkis i norsk fotball da han etablerte seg på A-laget til Strømsgodset i eliteserien for fire år siden. Storklubbene lå langflate etter den da 15 år gamle gutten, og til slutt falt valget på Real Madrid. siden overgangen til Spania har ikke utviklingen levd opp til forventningene, og 19-åringen står kun bokført med en offisiell kamp for hovedsatsklubben.

– Forventningene til Ødegaard har nok blitt regulert med årene. Når en 15-åringen herjer i Eliteserien er det klart at forventningene til ham blir skyhøye. For fire år siden trodde vi nok at han skulle være bedre som 19-åring enn han er i dag, men jeg er sikker på at Ødegaard blir en av de beste spillerne vi har i Norge. Det er ingen norske spillere som kan matche hans ferdigheter når han er på sitt beste, sier Mathisen.

– Leverte ikke all verden i Nederland

Ødegaard har de siste to årene vært på utlån i den nederlandske klubben Heerenveen. I sommer har stortalentet blitt linket til både spanske og engelske klubber.

– Han leverte ikke all verden i Nederland. Det blir viktig for ham å spille regelmessig og prestere på et høyt nivå. Han er tiltenkt en rolle på landslaget denne høsten, og Lars Lagerbäck har vært tydelig på at det viktigste er å spille mange kamper i klubbhverdagen, sier TV 2-eksperten.