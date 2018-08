Full forvirring om pressekonferanse med Sandberg og Letnes

SKAL HOLDE PRESSEKONFERANSE: Per Sandberg sammen med hans norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes i Mandal sentrum fredag. Tirsdag skal de etter planen holde pressekonferanse. Foto: Espen Sand / NTB scanpix

Per Sandberg og Bahareh Letnes ser ut til å ha funnet et nytt tidspunkt for sin pressekonferanse: Klokka 21.30, samtidig som partilederdebatten på NRK.