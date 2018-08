Nærmere 100 biler ble påtent og vandalisert i byer som Göteborg, Trollhättan, Stockholm og Uppsala mandag kveld.

Politiet mistenker at angrepene ble planlagt og koordinert på sosiale medier. Deling av videoer på sosiale medier, gjordet det også mulig for politiet å spore opp flere av de som var til stede.

En rekke ungdommer som var i nærheten av bilbrannene i Trollhättan er identifisert og avhørt. De fleste av ungdommene på åstedet var i slutten av tenårene, eller i begynnelsen av 20-årene, skriver Aftonbladet. Men tre av ungdommene er under 15 år. En av dem hadde en tennanordning i lommen.

Ungdommer

To personer, en gutt på 16 og en ung mann på 21 år, er arrestert for brannene i Västra Frölunda, skriver Expressen. De to er vokst opp i boligblokken som ligger like ved en av parkeringsplassene som ble utsatt for vandalismen.

– Selv om de var på stedet, kan vi ikke slå fast at de var med på hærverket, sier politiets talsperson, Hans Lippens.

FORTVILER: Ahmed Jamal finner sin utbrente bil på Frölunda torg tirsdag. Foto: Ane Rostad Stokholm/TV 2

Alt tyder imidlertid på at det er ungdomsgjenger som står bak angrepene og politiet tror de er de selv som har koordinert angrepene.

Politiet ber voksne gå ut i gatene i kveld for å forhindre at hærverket fortsetter. Erfaring tilsier at slike raid varer i to, tre dager, skriver Aftonbladet.

SD vil vurdere militærmakt

TV 2 har snakket med naboer som er forbannet over vandalismen. De sier de har uttrykt misnøye med ungdomsbråk og gjenger i bydelen lenge.

Det innvandringskritiske partiet Sverigedemokratenes leder, Jimmie Åkesson, vil bruke hendelsen som et politisk poeng gjennom valgkampen som pågår akkurat nå.

Han mener svensk politi bør få hjelp av beredskapstroppen eller militæret i slike situasjoner.

– Politiet må få de ressurser de trenger for å bekjempe dette (...) om det handler om andre verktøy, ressurser, militære ressurser, eller politi i andre land, så er jeg positiv til å gi dem det, sier Åkesson til TV 2.

– I Sverige har vi slike branner tidt og ofte. Denne typen branner har økt med 360 prosent de siste 20-årene i Sverige, men i Finland og Norge finnes det knapt. Det må jo være en årsak til det, sier han videre.

Han mener årsaken er at det svenske samfunnet er mer polarisert og segregert enn nabolandene.

– Det er synd at det ofte skjer i områder med sosiale utfordringer og hvor det bor mange innvandrere, sier han.

Risikerer seks års fengsel

I fjor skjerpet den svenske regjeringen straffen for grovt skadeverk, som nå kan gi opptil seks års fengsel.

– Jeg håper at kjeltringene kan pågripes slik at de kan få den straffen de fortjener, sier justis- og innenriksminister Morgan Johansson.

Statsminister Stefan Löfen er rasende.

– Jeg blir forbannet. Jeg spør dem direkte: Hva faen holder dere på med, raste han på Sveriges Radio.

Tirsdag kveld er det partilederdebatt i Göteborg forut for det svenske valget i høst. Bilbrannene og innvandring blir trolig tema.

