Brannvesenet i London har ledd godt etter fugledramet som skjedde i Edmonton i storbyen mandag morgen.

Papegøyen Jessie hadde tilbrakt tre dager på naboens tak og eieren ble bekymret for at den trengte hjelp, skriver London Fire Brigade på sine nettsider.

– Vår mann fikk beskjed av eieren om at om han sa «I Love You» til Jessie, ville det være en fin måte å skape en relasjon med den, sier brigadeleder Chris Swallow, som også var på stedet.

Brannmannen gjorde som han fikk beskjed om, og fremførte sin kjærlighetserklæring til fjærkreet.

– Jessie svarte «I Love You» tilbake, men så ble stemningen dårlig og fuglen lirte av seg en rekke banneord og besvergelser. Til alle brannfolkene på stedets store glede, forteller Swallow.

Jessie fikk også beskjed om å komme ned på gresk og tyrkisk, to språk den høytflyvende fuglen også behersker, men til ingen nytte.

Dramaet på taket endte med at papegøyen fløy over på et annen hustak, og brannvesenet dro hjem uten fugl.