– Han tok oss i ansiktet og festet et grep rundt halsen min

Et kvinnelig vitne i saken der en Molde-spiller står tiltalt for sovevoldtekt, forklarte i retten at hun ble «veldig ukomfortabel» av oppførselen til den tiltalte da de møttes på utestedet Rød tidligere samme natt.

– Jeg var på dansegulvet med en kollega. Da kom tiltalte bort til oss, og begynte å ta oss i ansiktet. Han tok også hånda si rundt halsen bakfra. Vi ba ham om å la oss være i fred, men han hørte ikke etter, og fortsatte å plage oss. På et tidspunkt ble det en opphetet samtale mellom min venninne og den tiltalte, hun sa det han holdt på med ikke var greit og ba ham la oss være i fred, forklarte hun.

Vitnet sa hun verken var en venninne av fornærmede eller tiltalte, og hevder hun ikke var spesielt påvirket av alkohol den kvelden.

– Hva var det du reagerte på med tanke på den tiltalte? spurte aktor.

– At han tok meg i ansiktet tre ganger, og kom bakfra og tok meg rundt halsen. Jeg hadde ikke vist noen interesse for ham som kunne forklare at han skulle være borti meg. Jeg reagerte på at han ikke sluttet da jeg sa nei. Det var ingen tvil om at det var ukomfortabelt for meg og mine venninner.

Forsvarsadvokaten ønsket at vitnet skulle demonstrere hvordan Molde-spilleren tok jentene i ansiktet. Hun viste da med å dra hånda fra panna og nedover i ansiktet.

– Det gjorde han i hvert fall tre ganger. Og så kom han og tok et slags kvelertak. Det var ikke stramt, men veldig ukomfortabelt.

Etter å ha forlatt Rød dro den tiltalte hjem på nachspiel til seg selv. Der møtte han også jenta han nå står tiltalt for å ha voldtatt mens hun sov eller var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av høy promille.

Et spørsmål retten brukte mye tid på, var om fornærmede selv gikk inn på soverommet til Molde-spilleren, slik han hevder, eller om hun ble båret inn.

I vitneforklaringen til en tidligere lagkamerat av den tiltalte, som var til stede på samme nachspiel, spriket historien sammenlignet med hva han forklarte i politiavhør i mai i fjor.

Til politiet hevdet han at han ikke la merke til at tiltalte var sammen med noen jente. I retten var han av en annen oppfatning.

– Ved en anledning så jeg at han danset med en jente, sa han nå.

Den andre fotballspilleren som vitnet i løpet av rettssakens første dag ble refset av dommeren for måten han reagerte på aktors spørsmål.

– Du må ikke være oppgitt over spørsmål du får. Når du får spørsmål, svarer du ordentlig på spørsmålene som blir stilt, sa dommeren.