Hendelsen fant sted i en kommune i Trøndelag 2. desember i fjor. Ved 19-tiden denne kvelden hadde en hundeeier bestemt seg for at dyrets tid var omme.

Årsaken, ifølge mannen, var at hunden var blitt gammel og sliten.

Han fant frem hagla og avfyrte et skudd mot hunden. Hensikten var å avlive den, men det mislyktes av tre årsaker.

Hagleskuddet ble avfyrt på syv til ti meters hold. I tillegg brukte han leirdueammunisjon. Skuddet skal heller ikke ha vært rettet mot hjernen til hunden, noe som ville ha ført til en rask og smertefri død.

Ifølge politiet ble hunden truffet av hagl i siden og i halsen, noe som medførte «frykt og store smerter» for dyret. Hunden stakk av etter å ha blitt skadeskutt. Den kom etter hvert til rette hos en annen person, og etter hvert havnet saken på politiets bord.

Hundeeieren, en mann i midten av 40-årene, er nå tiltalt for to brudd på dyrevelferdsloven: For ikke å ha avlivet hunden på en forsvarlig måte og for å ha utøvet grov vold mot et dyr.

Mannen bestrider ikke de faktiske forholdene som er beskrevet i tiltalen som er tatt ut av statsadvokatene i Trøndelag.

– Han sier at det må være opp til domstolen å bestemme om det han har gjort er straffbart, sier mannens forsvarer, Trond Peder Nilsen.

I Norge er det lov å avlive hunden sin selv, men det må skje på en måte som ikke påfører dyret unødvendig lidelse.

Saken kommer opp for retten i slutten av august. Det er satt av en halv dag til hovedforhandlingen.