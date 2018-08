Bahareh Letnes opplyser til TV 2 at hun og Per Sandberg skal møte pressen i Arendal klokken 18 tirsdag.

De har i forkant varslet et kraftig oppgjør med norske medier.

I en tekstmelding til NTB tidligere tirsdag skrev Letnes tirsdag formiddag at de ikke hadde bestemt når og hvor pressekonferansen skal finne sted. «Vi har mye jobb i dag», skrev hun. Senere har de altså bestemt seg for å møte pressen i Arendal tirsdag kveld.

I et intervju med en persisk-språklig TV-kanal mandag snakket Letnes om mediestormen hun og Sandberg har stått i og om det hun betegnet som løgner og udokumenterte anklager.

Letnes: – Heksejakt

Per Sandberg skulle opprinnelig ha to opptredener under Arendalsuka, én i kraft av å være fiskeriminister og én som nestleder i Fremskrittspartiet, ifølge lederen av programkomiteen, Øystein Djupedal. Nå har Sandberg trukket seg fra begge vervene og har tilsynelatende ingen oppdrag i Arendal.

Letnes ville mandag ikke svare direkte på hva pressekonferansen skulle handle om, men ga følgende uttalelse til VG: – Det som er saken. Da skal dere få lov til å skyte oss mer. Da får dere svar.

I en SMS til Adresseavisen tirsdag skrev hun at hun «har opplevd dette som en heksejakt».

Blodtørste journalister

Statsminister Erna Solberg (H) reagerte tirsdag på medienes jakt på detaljer i Sandberg-saken, blant annet spørsmål om fremmede makter har kommet seg inn på Sandbergs telefon og om informasjon på telefonen er kompromittert.

– Av hensyn til rikets sikkerhet og PSTs metodebruk er det PST som må vurdere hva vi kan si. Når norske journalister nå er så blodtørstige etter å få svar, må vi sørge for at vi ikke offentliggjør ting som må holdes tilbake av hensyn til sikkerhetstjenestene, sa Solberg etter en pressekonferanse i Arendal om utfordringer i arbeidsmarkedet.

NTB/TV 2

