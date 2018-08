Da Per Sandberg trakk seg fra stillingen som fiskeriminister mandag, varslet Sandberg samtidig at han ville holde en pressekonferanse sammen med kjæresten Bahareh Letnes tirsdag. Han lovet da at paret skulle svare på alle spørsmål.

Det var lenge uklart når og hvor det mye omtalte møtet med pressen skulle finne sted. Først et stykke utpå tirsdagskvelden ble det klart at de to skulle delta på et arrangement i regi av rådgivningsselskapet Gambit i forbindelse med partilederdebatten på NRK.

Arrangementet ble ledet av tidligere TV 2-profil Stein Kåre Kristiansen og tidligere Frp-statssekretær og Sandbergs tidligere rådgiver André Kolve.

– Hvorfor gikk den planlagte turen til Tyrkia så raskt i vasken? ville Kristiansen vite.

– Egentlig ikke så raskt. Jeg fulgte mine vanlige rutiner og meldte inn mine ferieplaner til statsministerens kontor. Men jeg registrerte etterhvert at alle mine ferieplaner lekket ut til pressen. Masse SMSer, private SMSer, kalenderen min. Alt begynte å lekke, forklarte Sandberg

– Så skulle jeg til Tyrkia sammen med min sønn Jakob. Det gikk i vasken, og i stedet for å trå vannet i Oslo, så satte Bahareh og jeg meg ned og diskuterte om vi skulle reise en annen plass. Og så spurte jeg «Bahareh, er det mulig å reise til Iran?», fortsatte han.

SNAKKET UT: Per Sandberg snakker ut på pressekonferansen tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Tordnet mot pressen

Sandberg avviser at han unnlot å varsle statsministerens kontor fordi han var redd for å få nei til å reise.

– Ingen kunne ha hindret meg fra å reise til Iran, selv ikke statsministeren, sa Sandberg.

Sandberg fortalte videre at han tar kritikken med tanke på at han ikke varslet statsministerens kontor og mobilbruk. Men han reagerer kraftig på medienes behandling av kjæresten.

– Men den fordømmelsen som har skjedd overfor Bahareh, en kvinne som har én ambisjon her i livet, det et er å drive butikk, handel mellom Norge og Iran og andre land. Hun har en ambisjon om kulturutveksling mellom Norge og Iran. Det er det eneste hun har gjort, mens alle dere har holdt på nå i ukevis for å finne den tråden som ikke eksisterer. Å knytte denne kvinnen opp mot det iranske regimet, iransk etterretning også videre. Det er tøys. Dette har norsk media, norsk presse, dere har nærmest henrettet denne kvinnen.

Sandberg fortalte samtidig at de ser på saken sammen med «ikke-ubetydelige» advokater.

Han kritiserte også pressen for å ha bruke «hemmelige kilder, anonyme toppdiplomater, avhoppere, folk som aldri har vært i Iran» som kilder i sine saker.

Sandberg mener han ikke hadde noe valg og måtte gå av da kjæresten ifølge ham selv ble bygget opp av pressen til å være en sikkerhetsrisiko.



Også partifeller fikk gjennomgå av Sandberg.

– Kjærligheten er ekte

Under seansen sa Bahareh Letnes nok en gang at hun ikke har noen tilknytning til det iranske regimet. Hun avviser også å være en slags «honningfelle».

– Det er altså bare tull. Jeg er ekte, Per er ekte og kjærligheten er ekte.

Hun avviser også at hun er en spion, noe enkelte har antydet.

– Per er arbeidsledig. Hva skal jeg med Per da, hvis jeg spion? Han skal jobbe i selskapet mitt, så jeg skal gi han jobb.

Bahareh Letnes fortalte også om selskapet sitt, og fortalte at dette skulle importere mer enn bare fisk, blant annet skiutstyr.

– Jeg har gjort tre feil

Under seansen sa også Sandberg at det er vanskelig for folk i Fremskrittspartiet å svelge at han hadde forelsket seg i en kvinne med en annen etnisk opprinnelse.

– Jeg skal komme med en nyhet. Jeg gjort tre feil. Jeg har glemt å varsle, jeg hadde med mobiltelefonen, og så har jeg også gått i fella, påstår norsk presse og media, og blitt forelsket i en kvinne med en annen etnisk opprinnelse. Særlig i mitt parti så er det vanskelig å svelge, sa Sandberg.

Men Sandberg fortalte at han hadde én nyhet til:

– Jeg har ikke bare funnet jente med annen etnisk opprinnelse. Hun har også tilhørlighet i AUF. Hvorfor kontrollerte ikke Hamas-Støre eller Arbeiderpartiet denne kvinnen da hun var i AUF hvis hun var en så stor sikkerhetsrisiko? spurte han retorisk.

Varslet oppgjør med pressen

Per Sandberg gikk av som fiskeriminister og første nestleder i Fremskrittspartiet mandag. Sandberg trakk seg fra vervet som fiskeriminister etter massivt press etter den mye omtalte Iran-ferien i juli, samt brudd på regjeringens varslingsregler og brudd på regler for mobilbruk.

Fiskeriministeren er i tillegg blitt kritisert for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

Sandbergs exit fra posten som fiskeriminister har også fått oppmerksomhet i utlandet, og er blitt omtalt av tyske, britiske, italienske og spanske medier tirsdag.

Da Sandberg trakk seg som fiskeriminister, varslet Sandberg samtidig at han og kjæresten ville komme med nye opplysninger tirsdag. Under pressekonferansen i regjeringens representasjonsbolig sa Sandberg at årsaken til at han ønsket å gå av som minister, er sammensatt. Han varslet samtidig et kraftig oppgjør med pressen.

– Men jeg skal love alle at dere vil få svar på det på tirsdag. Det er litt andre dimensjoner i denne saken, og det har jeg og ikke minst Bahareh Letnes behov for å konfrontere dere med, sa han med henvisning til pressen som hadde møtt opp i representasjonsboligen.

– Hvis dere har litt tålmodighet til å vente på undertegnede og Bahareh Letnes, så skal vi stille oss disponible til å svare på alle spørsmål, spekulasjoner og påstander i denne saken, sa Sandberg.

Letnes sa til TV 2 mandag at hun har opplevd saken som en heksejakt.

Ble intervjuet av persisk TV

Samme dag som Sandberg trakk seg fra stillingen som fiskeriminister, ble kjæresten Bahareh Letnes intervjuet av den persiske tv-kanalen Bayan i London.

I det nesten timelange intervjuet forteller Letnes at det var det Sandberg som presset på for Iran-ferien.

– Han likte seg veldig godt, og han ville bli bedre kjent med meg, min familie og mitt hjemland. Han ville bli mer kjent og lære mer om landet. Han mente vi skulle reise til Iran. Jeg ble veldig overrasket, og spurte om det virkelig var mulig. Han sa: «Ja, det er fullt mulig», forteller hun.

– Jeg var hos broren og søstrene mine. De voksne i familien måtte treffe oss. Vi elsker hverandre og har seriøse fremtidsplaner. På grunn av dette var et møte med familien viktig, fortsetter hun.

Nå planlegger paret å skrive bok sammen.

– Vi skal skrive bok om oss og vår historie. Fra det året vi ble kjent med hverandre, i 2015, frem til nå. Per og jeg skal snart begynne på boken. Gjennom boken kan vi nå iranere, nordmenn og andre med vår side av saken. Slik kan vi formidle det med våre egne ord, sier Letnes.