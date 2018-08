13 år gamle Hedda Heldal prøver et par briller hos Specsavers i Knarvik utenfor Bergen. Hun skal straks inn til synsundersøkelse.

– Vi ønsker å kartlegge synet til Hedda. Hun bruker mye tid på skjermbrett og mobil, så vi er spent på om det har påvirket synet hennes, forteller moren Monica Sørlie.

Hedda er en av mange unge som går til synsundersøkelse i løpet av dette året. Hun har ikke vist tegn til dårlig syn, men vil være sikker. Barn med dårlig syn er et økende problem, skal man tro bransjen. En rekke optikere melder nå at de behandler stadig flere nærsynte barn.

– Vi får stadig vekk tilbakemelding fra kolleger som forteller at de ser flere nærsynte barn enn før, sier Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund.

Forskning har likevel ikke påvist noen reell økning i Norge foreløpig. Haugo sier det kan være flere grunner til at optikere har et annet inntrykk av situasjonen enn forskningen viser.

– Noe av grunnen er at de har blitt mer oppmerksomme på nærsynthet, og derfor legger mer merke til det. Og det kan hende det er en liten økning som forskningen ikke har oppfattet ennå. Det er alltid et lite etterslep, forklarer Haugo.

Grunn til bekymring

Men selv om det ikke er mange flere nærsynte barn i Norge ennå, betyr ikke det at Norges Optikerforbund tar situasjonen med ro.

– Vi ser at i land nært oss, for eksempel i England, er det dokumentert en økning i antall nærsynte. Når et land som er så likt Norge har en endring, så må vi være oppmerksomme på det i Norge også, sier Haugo.

UNDERØKELSE. Optiker Helge Jarl Stokke (t.v.) brukte en rekke ulike instrumenter for å sjekke om Hedda (13) har godt eller dårlig syn. Foto: Tor Henning Flaatten

Foreløpig er problemet størst i asiatiske land, men nærsynthet er en utfordring i land over hele verden. Det kan være mange grunner til at noen opplever en eksplosiv økning.

– Det er nok en kombinasjon av arv og miljø. Man har ikke klart å finne den ene enkeltfaktoren som er av betydning, men man jobber med det.

Advarer mot mye skjermbruk

Ifølge Haugo viser forskning at mye lesing kan gi nærsynthet hos noen. I dag bruker store deler av befolkningen mobil, nettbrett og andre skjermer i flere timer daglig, men det er ikke ennå bevist at skjermene kan gi nærsynthet. Optikerne advarer likevel mot voldsom skjermbruk.

– Det er flere barn i dag som får vondt i hodet og blir trøtte fordi de sitter så mye med skjerm. Vi er bekymret for utviklingen med at det blir veldig mye skjermbruk, forteller Helge Jarl Stokke, daglig leder ved Specsavers Knarvik.

Han har jobbet som optiker i en årrekke, og mener han ser en tydelig utvikling.

– For en del år siden satt vi med skjermene kanskje en time om dagen, mens i dag sitter man gjerne tre og en halv time. Øynene våre er i utgangspunktet laget for å gå på jakt og fiske, og ikke sitte timevis foran skjermen.

BRILLER. Hedda Heldal (13) prøvde forskjellige briller før hun skulle inn til synsundersøkelsen. Hun trengte ikke kjøpe med seg et par etter endt undersøkelse. Foto: Tor Henning Flaatten

For 13 år gamle Hedda ble synsundersøkelsen en positiv opplevelse.

– Jeg hadde godt syn og trenger ikke briller, sier hun og smiler bredt etter endt undersøkelse.

Selv om synet var godt, og skjermbruken tydeligvis ikke har fått noe innvirkning på Heddas syn ennå, innrømmer moren at de ikke har satt tydelige nok grenser for datteren.

– Nei, vi har nok vært for dårlige der. Broren på fire år har begrensninger, men ikke Hedda, sier Monica Sørlie.