Noen biler er drømmebiler fra første stund. De koster også gjerne såpass mye at bare et mindretall har mulighet til å kjøpe dem. Resten må nøye seg med drømmen.

Men så skjer det heldigvis noe med bilene etter hvert som årene går. Plutselig er prisene på et nivå som gjør at veldig mange har mulighet til å realisere den gamle drømmen.

Da blir spørsmålet: Bør du gjøre det eller ikke? Vi i Broom tar for oss et lite knippe gamle drømmebiler som har fått noen år på baken – og gir deg våre tips og råd. Nå har vi kommet til 2003 og til Porsche Cayenne.

Sporty og komfortable kjøreegenskaper med presis styring preger Cayenne. Turboen er i tillegg rask.

Derfor var dette drømmebil:

Hva i hel.... en SUV fra Porsche? Puristene grøsset og var i harnisk. De mente at dette var en fallitterklæring fra Porsche.

Men dystre spådommer til tross – kjøperne stilte seg i en lang kø da bilen kom i salg i 2003!

Det litt særegne utseendet til tross, ble bilen en umiddelbar hit. Den skilte seg tydelig ut fra mengden. Den hadde fantastiske kjøreegenskaper, den kunne leveres med flere ulike motoralternativer – opptil 450 hestekrefter og var med det rask. Dessuten var den velutstyrt og hadde fin-fin materialkvalitet og finish på interiøret. Dessuten bød den på en real dose status. Akkurat det var nok heller ikke uten betydning for mange ...

Dette var bilen som satte både Volvo XC90, BMW X5, Mercedes ML og Range Rover i skyggen.

Caynne var rett og slett noe av det aller kuleste du kunne eie og det var helt klart en bil som gjorde at flere kunne velge nettopp en Porsche.

Nå var det ikke lengre bare for de som vil ha en trang og bråkete sportsbil uten særlig bagasjeplass.

Les vår test av Porsche Cayenne her:

Mange mener mye om designet på Cayenne, men den er i alle fall særpreget. Cayenne Turbo t.v. med større luftinntak i fronten

Dette må du betale nå:

Bilene var populære som nye, samt at mange også ble brukt-importert. Dette gir rikt og bredt utvalg i bruktmarkedet nå.

Den billigste bilen som er til salgs nå koster 120.000 kroner. Det er jo nesten så man må klype seg i armen ...

Du får selvsagt ikke noen strøken bil til den prisen. Det gjør du ikke om du kjøper Ford Mondeo til samme pris heller ...

Vi snakker om en bil med noe småfiks, av de eldste årgangene og med en kilometerstand som nærmer seg 300.000.

Fra 150.000 til 200.000 kroner er det mye å velge i. Her kan du også finne eksemplarer med V8-motor. Vi snakker fortsatt om 2003-2006-modeller, med 200.000 kilometer på telleverket.

Cayenne hadde en facelift i 2007. På disse bilene starter ofte prisen på drøyt 250.000 kroner og oppover, selv om unntak finnes. Da er det ofte en grunn til det.

Biler av siste årsmodell av denne generasjonen (2010) koster fortsatt over 500.000 for fine, velutstyrte biler med lav kjørelengde.​​

Brukte Porsche Cayenne på Finn.no:

Brukte Porsche Cayenne på AutoDB.no:

Dette var et drømmeinteriør for 15 år siden. Nå klarer det ikke helt å skjule alderen lengre, men gode materialer og fin finish får du fortsatt. Bildet er fra en 2003 modell.

..men før du kjøper:

Cayenne har slitt noe med tikking og klakking fra V8-motorene. Det samme med høyt oljeforbruk. Sylinderslitasje er en del av forklaringen på dette. Dette kan ha flere årsaker. Slik som dårlig servicehistorikk, bruk av feil motorolje, overoppheting etc.

Uansett årsak, dette er kostbart å gjøre noe med og noe som må sjekkes nøye før kjøp. Igjen: Komplett servicehistorikk og dokumentert reparasjonshistorikk er veldig viktig.

La bilen gå på tomgang og lytt etter ulyder.

Brorparten av disse bilene har automatgir, sjekk giroljen, den skal være klar rød og ikke lukte svidd eller være brunaktig. Opphenget til mellomakselen er en annen vanlig feil, så sjekk dette også.

Bremser, kuler og ledd i forstillingen og ikke minst luftfjæringen er andre obligatoriske sjekkpunkter før kjøp. En frisk Cayenne har ingen dødgang på rattet men, presis og responsiv styring.

Sjekk alle elektriske funksjoner nøye. Inkludert klimaanlegg , de forskjellige kjøreprogrammene og viftemotoren til varmeapparatet.

Store hjul kan gi både sporing og dekkstøy og husk at dekk også er kostbart her.

På litt eldre Cayenne er ikke alltid finishen på karosseriet like god som det vi er vant til på tyske premiumbiler. Her kan det være avvik på åpninger til dører og luker, egentlig uten at det er noe feil. De var bare slik. Sjekk forresten gass-demperene til bakluka også. Er disse slitt, står den ikke oppe og den er ganske hard å få i hodet.

​Eier du en slik bil? Fortell oss om det her:

Porsche kom med en rekke spesialmodeller av Cayenne, så det er absolutt mulig å finne en litt sær og spesiell en. Dette er en Cayenne S Titanium som ble laget bare i 2006.

Benny mener:

Drøyt 100 tusenlapper for en Porsche Cayenne! For oss som husker hva herligheten kostet den gang den kom, er det klart at dette frister!

Men som vi har sagt så mange ganger før. Problemet er ikke å kjøpe en noe tilårskommen luksusbil, men å holde den på veien om noe går galt. Med mindre du er i stand til å fikse veldig mye selv, er det nok også her lurt å legge litt ekstra penger i potten og kjøpe seg et så bra eksemplar som mulig.

Timeprisen på et Porsche-verksted er fort 3000 kroner + moms og deler. Man behøver da ikke veldig mye fantasi for å skjønne at ting kan bli fryktelig dyrt.

På den annen side, er Cayenne fortsatt en herlig SUV å kjøre når den er frisk og rask. Plassen er grei nok til en familie, den kan trekke tung henger. Selv om interiøret ikke helt klarer å skjule alderen, er i alle fall materialkvalitet og finish i toppklasse, og den store Bose-stereoen låter fortsatt svært bra.

Utseendet kan diskuteres, men at bilen har sjarm og særpreg er det liten tvil om. Jeg har selv vært på nippet til å kjøpe Cayenne et par ganger, men enn så lenge har det vært stang ut – av ulike årsaker ...

Med fare for å høres enda kjipere og kjedeligere ut enn det jeg egentlig er, hadde jeg personlig styrt unna de med V8-motor og heller gått for en nyere bil med mer utstyr og lavere kilometerstand og med V6-motor. Ikke like rask, men den fungerer mer enn greit nok til de flestes behov, dessuten er motoren langt bedre enn de med åtte hull i motorblokka. Den aller beste motoren er nok allikvel 3,0 liters dieselen fra VW. (Kom i 2009)

Apropos VW: Porsche gikk i kompaniskap med VW/Audi om utviklingen og fikk dem til å ta store deler av regningen – og kunne attpåtil selge Cayenne til en langt høyere pris enn VW og Audi kunne ta for henholdsvis Touareg og Q7.

Cayenne har rett og slett vært en skikkelig pengemaskin for Porsche! Nå får du den altså for småpenger.

Dette mener de som faktisk eier en 1. generasjons Cayenne om bilen sin:

Visste du at ...

De færreste tenker på Cayenne som ekspedisjonsbil, men hvorfor ikke?

– Cayenne var den første Poschen etter 928 som kunne leveres med V8-motor.

– Den også var den første Porschen med dieselmotor, men at de hadde brukt diesel i traktorer tidligere.

– Den kraftigste av flørste generasjon var Turbos S mellom 2008 -2010, den bød på massive 550 hk/ 750 Nm,

– Dette var den første Porschen noensinne med fire dører.

Tidligere har vi skrevet om:

Volvo XC90:

Hummer H2:

Mercedes ML:

BMW X5:

Video: Derfor kjører DDE-Bjarne Porsche