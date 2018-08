– FIFA har offisielt utryddet korrupsjon. Alt de gjorde, var å slette ordet.

Det skriver AP i en kritisk gjennomgangen av FIFAs oppdatering av den interne etikkkoden.

I punkt 12.1 i den nye etikkoden står det: «Bestikkelser, misbruk av midler og manipulering av fotballkamper eller konkurranser kan ikke lenger bli straffet etter ti år.»

Dermed slipper medlemmer, ledere og tjenestemenn straff om de har vært involvert i korrupsjon før 2008.

– Det virker som denne benådingen på ti år er til for å begrense avsløringen av gammel moro. Det kan være at ledelsen er klar over hvor mye galt som har blitt gjort at de rett og slett ønsker å skyve det unna. Regelen er nok til for å beskytte folk som har vært i organisasjonen lenge, sier TV 2s ekspert Mads Kaggestad.

Forbyr ærekrenkelser

I tillegg har FIFA gjort det enklere å forvise kritikere. En lovendring er innført i etikkoden - ærekrenkelse. Under dette punktet kan FIFAs eget etikkutvalg føre bevisbyrden, uten at det ligger noe bestemt lovverk til grunn.

Altså, hvis noen innad uttaler seg kritisk om FIFA, er det FIFA selv som bestemmer om vedkommende skal utestenges fra organisasjonen eller ikke.

– Det er nesten til å le av. Dette virker som et forsøk på å kneble folk i organisasjonen. Det innbyr ikke akkurat til åpenhet rundt hvordan FIFA skal utvikles og være i framtiden. Det er et regelsett som er full av motsigelser, sier Kaggestad.

– Dette vil kvele kritikk av alle slag, noe som antagelig er hva FIFA håper på, sier The Fed-styreleder Alexandra Wrage, en ekspert på anti-bestikkelse, til AP.



De som skader FIFAs omdømme kan bli utestengt fra fotballrelaterte aktiviteter i opptil to år, men for dem som begår «alvorlige forbrytelser», kan utestengelsen vare opptil fem år.

– En dypt ærlig organisasjon

Da Gianni Infantino erstattet Sepp Blatter som FIFA-president i 2016 lovet han at FIFA skulle rense sitt dårlige rykte etter årevis med skandaler og korrupsjon.

– Det nye FIFA er et demokrati, det er ikke et diktatur. Det er en gjennomsiktig og dypt ærlig organisasjon, fortalte Infantino FIFA-medlemmer under en forsamling i 2017, ifølge AP.

Men etter to år som FIFA-president, har Infantino blitt anklaget for å bryte interne regler og presse ut tjenestemenn som har vært kritiske til sveitserens lederskap.

De nye regelendringene tyder på at presidenten ønsker å legge lokk på kritikk og granskning, framfor å distansere organisasjonen fra sitt rykte, skriver AP.

– Troverdigheten er på bånn

«Personer som er bundet av denne koden, nektes å offentliggjøre erklæringer av en ærekrenkende karakter mot FIFA og/eller mot enhver annen person som er bundet av FIFAs lovverk, sier avsnitt 22.2 i den nye etikkoden.

– Jeg har ikke tillit til at lovbrudd internt i FIFA blir håndtert riktig etter disse endringene. Det kan godt tenkes at det er et riktig steg på veien, men jeg tviler på at folk bli beroliget. Det er nesten ikke av nyhetsverdi når personer blir tatt for korrupsjon i FIFA lengre. Det skjer så ofte at folk blir blendet av omfanget. Troverdigheten er rett og slett på bånn, sier Kaggestad.