Andreas Pereira ble hyllet som et vidunderbarn da han kom til klubben som 15-åring, og Sir Alex Ferguson var selv personlig involvert i å bringe unggutten til Old Trafford.

Fansen har hatt store foventninger, men gjennombruddet har latt vente på seg.

Mange trodde stortalentets tid i Manchester var forbi da han forrige sesong dro på utlån til Valencia på overgangsvinduets siste dag.

– Avgjørelsen hans skuffet meg

Den brasilianske unggutten hadde fått spille regelmessig i sesongoppkjøringen, men tok sjansen da muligheten bød seg, i frykt for at det ville bli mye benkesliting i United.

Det likte manager José Mourinho dårlig.

– Andreas Pereira tok en personlig avgjørelse som jeg ikke var enig i. Han tok en avgjørelse jeg helt ærlig mener ikke var det beste for ham. Det var en avgjørelse som skuffet meg, for jeg tror at han kunne kjempet om en plass på førstelaget i Manchester United denne sesongen. En spiller må alltid være klar til å kjempe om en rolle på laget, og derfor var jeg skuffet over at han forlot oss, sa Mourinho om ungguttens avgjørelse.

Pereira fikk en svært en god start i Valencia-trøyen, og var usikker på om han i det hele tatt ønsket å returnere til Manchester. Etter hvert ble det mindre spilletid på den unge brasilianeren, men oppholdet på den spanske østkysten ​har tilsynelatende gjort Pereira godt.

Lyspunkt i sesongoppkjøringen

På Uniteds ellers ganske så mislykkede USA-turné, var han et av få lyspunkt. I 1-4-tapet mot erkerival Liverpool, scoret han Manchester Uniteds eneste mål med et fantastisk frispark. Han leverte også en svært god kamp mot AC Milan. Forholdet til Mourinho reparerte han med det samme han vendte tilbake til Manchester.

– Jeg fortalte ham at jeg var klar for å konkurrere. Han var glad for å høre det, og sa at jeg ville få min sjanse, sa 22-åringen før sesongoppkjøringen ifølge Manchester Evening News.

Hyllet av Mourinho

Brasilianeren er opprinnelig en offensiv anlagt spiller, og ble brukt som høyreving for Valencia forrige sesong, men i Premier League-åpningen mot Leicester gjorde han det defensive grovarbeidet på en midtbane bestående av Fred og Paul Pogba.

Det gikk ikke Mourinho hus forbi.

– Jeg har ikke lyst å forlate dere uten nevne Andreas Pereira, sa han til Sky Sports etter kampen.

– Som høyreving i Valencia satt han hele sesongen på benken. Fra benken i Valencia som høyreving kommer han til Old Trafford som en nummer seks og spiller en fenomenal kamp.

Sky Sports statistikk viser at Pereira spilte en viktig defensiv rolle i seieren mot Leicester. Unggutten leste spillet svært godt og brøt Leicesters angrep fem ganger, og i tillegg hadde han hele elleve gjenvinninger – begge deler var mest av noen andre på banen.

Pasningskvaliteten var også strålende. 58 pasninger med en treffprosent på 91.4 prosent.

– Supporterne har ventet lenge på dette

TV 2s kommentator Kasper Wikestad er ikke overrasket over Pereiras gode prestasjon mot Leicester.

– Jeg så ham i preseason også. Han har sett veldig kvikk ut i oppkjøringen. Han var jo en «wonderkid» da han kom, men har egentlig ikke slått til. Nå har tatt mulighetene når han har fått sjansen, sier Wikestad til TV 2.

Wikestad er samtidig klar på at Pereira fort må belage seg på benkesliting også i år, til tross for den gode starten.​

– Det er en ekstrem stor konkurranse på midtbanen til Manchester United. Når Nemanja Matic og Ander Herrera kommer tilbake, kan det godt være at det er han som må vike plass. Samtidig har jo de unggutten Scott McTominay som fikk mye spilletid forrige sesong.

– Men jeg tror Manchester United-supportere har ventet veldig lenge på at han skal slå til, og synes det er veldig gøy at han nå bidrar. Han har et veldig bredt register, og det får han bruk for i den rollen han spiller nå. Han ser veldig spennende ut. Samtidig er det veldig lett å hylle ham etter én god kamp mot Leicester, nå må han vise at han kan levere over tid. ​

Lærer av Michael Carrick

Hovedpersonen selv trekker frem Michael Carrick som en av hovedgrunnene til at han nå blomstrer i sin nye rolle. Carrick avsluttet spillerkarrieren i mai, men den tidligere midtbanemaestroen er nå en del av José Mourinhos trenerteam.

– Manageren spurte meg om hvilken posisjon jeg ville spille, og jeg sa at jeg ville spille i enhver posisjon han ønsket. Nå er jeg i en nummer seks-rolle. Jeg vil prøve å gjøre mitt beste og alle hjelper meg mye.

– Carrick hjelper meg også hver treningsøkt, og det er veldig viktig. Michael var en av de beste sentrale midtbanespillerne i verden, og en av de beste Manchester United noen gang har hatt. Han gir meg tips, forteller meg på trening hva jeg skal gjøre, og det er veldig enkelt når han forteller deg ting. Du plukker det opp med en gang, og det er veldig lett å lære av ham, sier Pereira ifølge Goal.

Tidligere akademitrener i United, Paul McGuinness, sa dette om Pereira til Sky Sports for en tid tilbake:

– Han har selvtilliten og egoet som trengs for å bli en toppspiller, og, viktigst av alt, talentet også. Han er en av de spillerne som kan bli ende opp som noe utenom det vanlig.

Tiden vil vise om han får rett.