Daimler, et av verdens største bilkonserner, krever inntil 6 millioner kroner i erstatning fra en dekkforhandler i Verdal, for å solgt kopier av Mercedes-felger.

Sju ulike felger er omstridt i rettssaken som denne uken var oppe i Oslo tingrett.

– Saken handler om hvorvidt Tevo Dekk har markedsført og solgt kopier av Daimlers felger påført deres varemerke, sa Daimlers prosessfullmektig, advokat Øivind K. Foss i Advokatfirmaet Schjødt AS i retten.

– Bevisst kopiering

Foss påpeker at det kun er bagatellmessige forskjeller mellom felgene, og mener det er et klart tilfelle kopiering.

«Likhetene mellom felgene er så påfallende i detalj at den eneste sannsynlige årsaken til at man har kommet fram til en slik felg, er gjennom bevisst kopiering av Daimlers originalfelg», heter det i sluttinnlegget til Oslo tingrett.

Daimler AG er verdens 13. største bilprodusent og står blant annet bak varemerkene Mercedes-Benz og AMG. Det er bruken av den velkjente Mercedes-stjernen og AMG-logoet, samt felgenes design, som er grunnlaget for søksmålet.

I 2011 ble Daimler for første gang oppmerksom på at Tevo Dekk hadde bilder av kopier av deres felger på sin nettside. Etter hvert ble nettsiden fjernet, og Daimler antok da at virksomheten hadde opphørt.

ORIGNALEN: AMG er Daimlers varemerke for de mer eksklusive utgavene av Mercedes-Benz. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Hyret privatetterforsker

Men i september 2016 mottok Daimler et tips om at dekkforhandleren fortsatt solgte kopifelger i butikken. Daimler hyret da en privatetterforsker for å undersøke saken, og etter hvert ble det bestilt et sett kopifelger fra forhandleren. En av disse felgene, komplett med piggfritt vinterdekk og senterkopp med Mercedes-stjerne, ble presentert som bevis i retten.

Advokat Øivind K. Foss påpeker at Daimler bruker enorme summer på utvikling og markedsføring av sine produkter og at det er viktig for selskapet å beskytte sine investeringer.

AMC: Dette logoet prydet felgen som ble kjøpt via Tevo Dekk. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

– Derfor er det kjempeviktig for Daimler å forfølge alle som snylter på denne innsatsen, sier Foss.

Daimler krever inntil 6 millioner kroner i erstatning fra dekkforhandleren. Beløpet er beregnet ut fra lagerbeholdning og antall år Daimler antar at handelen har foregått.

Avviser fare for forveksling

Tevo Dekks prosessfullmektig, advokatfullmektig Cecilie Sjursen i Advokatfirmaet Seland Orwall DA, bestrider at hennes klient har handlet i strid med markedsføringsloven.

«Det er enkelt for de aktuelle kjøperne av felgene å se forskjell på originale felger og felgene av typen saksøkte selger», skriver advokat Sjursen i sluttinnlegget til tingretten.

De viser blant annet til forskjeller i design og ikke minst i pris. Originalfelgene er mye dyrere enn felgene Tevo Dekk selger.

– Det er et helt annet produkt, et helt annet segment. Det er ettermarked, sier Terje Sende, daglig leder i Tevo Dekk, til TV 2.

– Vi har levd av å selge billige dekk supplert med litt felg. Vi selger felg til de fleste biler og vi har enkle design, sier Sende.

– Stemmer det ikke at du har solgt kopier av Mercedes-felger?

– Du kan si at vi har solgt replikafelger fra norske grossister. Men det er så beskjeden mengde at denne saken blir helt feil, sier Sende.

– Hva synes du om å bli saksøkt av selveste Mercedes?

– Det er en veldig enkel og grei beskrivelse. Det er å bombe mygg med atombomber. Det blir helt feil.

– Hva tenker du om kravet på inntil 6 millioner?

– De kunne like gjerne skrevet 6 kroner. Beløpet er... komikveld, sier Sende.

Smeltet om

Sende sier han ikke har solgt felger via nett og at omsetningen av de omtvistede felgene har vært svært lav. Mesteparten av felgene ble dessuten smeltet om i 2015 og 2017, heter det i prosesskrivet.

Den saksøkte dekkforhandleren innrømmer at senterkoppene med Mercedes-Benz-stjerne som ble lagt fram i saken, utgjør et inngrep i Mercedes-Benz' varemerke og vil slutte å markedsføre produkter som bærer symbolet.

Designet på felgene er imidlertid ikke registrert i Norge, påpeker advokat Sjursen, og krever at saksøkte frifinnes.