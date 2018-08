Det blir stadig større fokus på å gjøre noe med luftkvaliteten i de store byene.

Flere europeiske byer har innført restriksjoner for dieselbiler, det er ventet at dette også vil ramme eldre bensinbiler.

I stedet vil man legge til rette for elbiler i byene. De har ingen lokale utslipp, ved å skifte over til elbiler kan man få ned luftforurensningen betydelig.

Må bruke bilen

Så langt har mye handlet om privatbiler, men det ligger også et stort potensiale å få varebiler over til elektrisk drift. Der private i mange tilfeller kan benytte offentlig transport (eller gå/sykle), finnes det knapt alternativer for varelevering eller for håndverkere som jobber i storbyene. Da må det brukes bil.

Nå melder Volkswagen seg på her. De kommer snart med en elektrisk utgave av den store varebilen Crafter. Norsk pris på den helektriske e-Crafter har akkurat blitt offentliggjort, på Arendalsuka.

e-Crafter debuterer i september, hjemme i Tyskland. Da åpnes det også for bestilling fra norske kunder.

Starter på 630.000 kroner

– Det nærmer seg introduksjon av vår første elektriske varebil og det kjennes riktig for oss å dele lanseringsplanene for e-Crafter på vårt seminar om elektrisk mobilitet på Arendalsuka, sier Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy.

e-Crafter skal ha premiere i Hannover, 19. september. Like etter åpner importøren for bestilinger fra norske kunder. e-Crafter leveres først som 3,5 tonn totalvekt med ca 950 kg nyttelast.

Prisen starter på 630.000 kroner, eks moms. Dette inkluderer standardutstyr til en verdi av ca 52.000 kroner i forhold til en Crafter med dieselmotor. I praksis betyr det en omfattende utstyrspakke, med blant annet LED hovedlys, Discover Media navigasjonsanlegg, Komfort Plus førersete, parkeringssensorer foran og bak med sidebeskyttelse, ryggekamera, ryggekamera, multifunksjonsratt og oppvarmet frontrute.

Med stadig mer fokus på utslipp og luftkvalitet, særlig i de store byene, blir det spådd at de elektriske varebilene vil kunne ta store markedsandeler de kommende årene.

Hurtiglades

Teknologien i e-Crafter baserer seg på Volkswagen e-Golf med en 36kWh batteripakke. Dette gir en rekkevidde etter den utgående NEDC-målemetoden på 160 km. NEDC erstattes nå av den strengere WLTP-målingen, det betyr nok også i praksis at rekkevidden til e-Crafter blir lavere etter denne.

e-Crafter kan enten lades ved AC-lading inntil 7,2kW, eller ved hurtiglading på 40kW. 45 minutter ladetid gir 80 prosent kapasitet. Med såpass begrenset rekkevidde blir nok hurtiglading viktig i praktisk bruk.

Batteripakken er plassert under vareromsgulvet mot skilleveggen, som gir en godt balansert bil med lavt tyngdepunkt. Den eneste forskjellen fra systemet på e-Golf er at rekuperasjonen av bremseenergi alltid vil være på høyeste nivå.

